Νεκρός σε τροχαίο με αστικό λεωφορείο

Τραγωδία το απόγευμα από σύγκρουση αστικού λεωφορείου με αυτοκίνητο. Τραυματίστηκαν και αρκετοί επιβάτες του λεωφορείου.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης-Πανοράματος.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε μετά τις 4 το απόγευμα, όταν ένα όχημα συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο, στο δρόμο μετά το Πανόραμα, κοντά στο Στρατόπεδο Παπασχάλη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, νεκρός είναι ο οδηγός του οχήματος, ενώ τραυματίστηκαν και τρεις επιβάτες του αστικού λεωφορείου.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

