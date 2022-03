Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Παρανάλωμα του πυρός μάντρα αυτοκινήτων (εικόνες)

Δεκάδες αυτοκίνητα έγιναν «στάχτη» μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε υποσταθμό της ΔΕΗ δίπλα της.

Φωτιά που εκδηλώθηκε μετά από έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ προκάλεσε μεγάλη καταστροφή σε μάντρα αυτοκινήτων της ΔΕΗ.

Η έκρηξη έγινε λίγο πριν από τις 3:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης και προκάλεσε τεράστιες φλόγες, καπνό και εκτόξευση αντικειμένων που προκάλεσαν και τη φωτιά στη μάντρα αυτοκινήτων που ήταν δίπλα.

Αποτέλεσμα ήταν η ολοσχερής καταστροφή πάνω από 100 αυτοκινήτων.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Λόγω της μεγάλης φωτιάς, έκλεισε η λεωφόρος ΝΑΤΟ σε τέσσερα σημεία.

Λίγο μετά τις 6 το πρωί της Τετάρτης, η φωτιά είχε σβήσει και η κυκλοφορία των οχημάτων είχε αποκατασταθεί.





