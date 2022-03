“The 2Night Show” – Παναγιώτης Ψωμιάδης: “Σκότωσα” τη μισή μου περιουσία σε δύο χρόνια

Life

Παναγιώτης Ψωμιάδης: "Σκότωσα" τη μισή μου περιουσία σε δύο χρόνια

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν ο Παναγιώτης Ψωμιάδης το βράδυ της Τρίτης.

Τον Παναγιώτη Ψωμιάδη φιλοξένησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» της Τρίτης, με τον πολιτικό, καλλιτέχνη, επιχειρηματία και πρώην παίκτη της «Φάρμας» να μοιράζεται τις εμπειρίες του.

«Ποτέ δεν ήμουν επαγγελματίας τραγουδιστής, είμαι εραστής. Είμαι εραστής σε ό,τι κάνω. Ποτέ δεν ήμουν επαγγελματίας τραγουδιστής ή πολιτικός», είπε ο καλεσμένος και ερωτηθείς γιατί ντύθηκε «Ζορό» σε τηλεοπτική διαφήμιση, απάντησε:

«Ποιον θα ρωτήσω για να κάνω τον Ζορό ή να πάω στη Φάρμα. Θα το ξαναέκανα και αύριο αν ήμουν νομάρχης. Δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ που έκανα τον Ζορό, το έκανα για να σας τη σπάσω. 500 ευρώ για να έρθω να κάνω το γύρισμα. Ό,τι κάνω το κάνω γιατί γουστάρω, το κάνω για να χώνομαι σε όλο το σύστημα».

«Τι φόρεσα; Τη στολή του Ζορό. Ο Ζορό υπέρ των φτωχών και των αδικημένων. Πήγα στη ‘Φάρμα’ γιατί ήταν μεγάλο σχολείο. Δεν έκανα κάτι διαφορετικό. Αυτός ήμουν και με ψήφιζε ο κόσμος με 55%. Ποτέ δεν ξεχνάω τις ρίζες μου», συμπλήρωσε.

Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης αποκάλυψε ότι, «μέσα σε δύο χρόνια ‘σκότωσα’ τη μισή μου περιουσία, που ήταν τεράστια και δεν αποκτήθηκε από την πολιτική. Από επτά χρονών δουλεύω. Αγορασμένη πριν σαράντα χρόνια. Τη ‘σκότωσα’ για να για να κρατηθώ ψυχολογικά. Έχω οικογένεια, πάνω από όλα τα παιδιά μου».

Μιλώντας για την εμπειρία του στη «Φάρμα» είπε πως συμμετείχε παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειάς του, λέγοντας πως βγήκε «άλλος άνθρωπος» μετά από αυτή, ενώ εξέφρασε το παράπονό του για το ότι «τα τηλέφωνα σταμάτησαν να χτυπούν εδώ και δέκα χρόνια», έκανε γνωστό ότι, το επόμενο επαγγελματικό του βήμα θα είναι τηλεοπτικο.

«Δεν περίμεναν ότι θα αντέξω τόσο πολύ. Πέρασα πολύ ωραία. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Πότε θα ξαναζήσω τέτοια εμπειρία; Βγήκα άλλος άνθρωπος, αναθεώρησα πάρα πολλά. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Ευχαριστώ τον ΑΝΤ1. Γνώρισα 17 νέα παιδιά, αυτά ήταν παιδιά μου και εγγόνια μου. Έφυγα από τη Φάρμα επειδή πονούσα κι είχα πέντε κατάγματα. Δέκα χρόνια σταμάτησε να χτυπά το τηλέφωνο. Χτύπησε μόνο με τον Ζορό, με την Φάρμα και σε έξι μήνες με κάτι άλλο που ετοιμάζομαι να κάνω. Τηλεοπτικό» είπε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.

«Από τις 6 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ όλες οι τηλεοράσεις ήταν πίσω μου. Έβηχα και νόμιζαν πως θα πω κάτι. Ε, αυτό δεν είναι άδικο; Εγώ δεν πείραξα, μόνο βοήθησα κόσμο. Η οικογένειά μου και πέντε φίλοι με βοήθησαν. Οι ψυχολόγοι έρχονται σε εμένα και τους μαθαίνω. Εγώ είμαι σχολείο. Η καλύτερη επιστήμη ήταν το πεζοδρόμιο», κατέληξε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.

