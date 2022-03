Κοινωνία

“Νταντάδες της Γειτονιάς”: Άνοιξε η πλατφόρμα για το Μητρώο επιμελητών

Σε πρώτη φάση, το πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλοτικά σε 33 δήμους και, στη συνέχεια, θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα.

Άνοιξε η πλατφόρμα ntantades.gov.gr, προκειμένου να εγγραφούν όσοι και όσες επιθυμούν να απασχοληθούν ως επιμελητές και επιμελήτριες στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

«Σήμερα ξεκινά ένα έργο που πιστεύουμε πραγματικά ότι θα αλλάξει την καθημερινότητα των γονέων και ιδιαίτερα των μητέρων. Το έργο αυτό ξεκίνησε να σχεδιάζεται, όταν ακόμη βρισκόμουν στη θέση της Γενικής Γραμματέως Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και πλέον περνά από τον σχεδιασμό στην πράξη. Αισθάνομαι ότι σήμερα βάζουμε τις βάσεις για μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των αναγκών των γυναικών και εκπληρώνουμε μια προεκλογική μας δέσμευση με συναίσθημα απόλυτης υπευθυνότητας», δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα και συμπλήρωσε.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τα υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, τα στελέχη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) για την υποστήριξη στην υλοποίηση του προγράμματος».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στη σχετική πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται πως για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων βρίσκεται ήδη σε λειτουργία τηλεφωνικό κέντρο. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2103258080 και 2103258090 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9 το πρωί με 8 το απόγευμα.