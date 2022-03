Οικονομία

Φυσικό αέριο – Υπουργείο Ενέργειας: Συνεδρίαση για το ρωσικό τελεσίγραφο

Οι εναλλακτικοί τρόποι για την επάρκεια εφοδιασμού της χώρας μας με φυσικό αέριο, μετά το ρωσικό τελεσίγραφο.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, συγκαλεί εκτάκτως συνεδρίαση της ομάδας διαχείρισης κρίσεων, σήμερα, Τετάρτη, 30 Μαρτίου, καθώς αύριο 31 Μαρτίου εκπνέει το τελεσίγραφο της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την πληρωμή των συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου σε ρούβλια.

Σκοπός της σύσκεψης είναι η αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων για την επάρκεια εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο, σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας από τη Ρωσία.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Αθανάσιος Δαγούμας, ο πρόεδρος της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης και Β Αντιπρόεδρος της ΡΑΕ, Δημήτρης Φούρλαρης, η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κώστας Ξιφαράς, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Ιωάννης Κοπανάκης και εκπρόσωπος της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ.

Αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για συνάντηση με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Αίτημα συνάντησης με τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και αρμόδια στελέχη ή συνεργάτες της Αρχής, απέστειλε, εκ μέρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θεωρεί ότι η συνάντηση με την Ανεξάρτητη Αρχή είναι επιβεβλημένη, αφενός λόγω της καθυστέρησης της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ να αναγνωρίσει τα προβλήματα στην αγορά ενέργειας που μας έχουν οδηγήσει σε μόνιμη και ακραία κρίση ακρίβειας, και αφετέρου λόγω της αδυναμίας της κυβέρνησης να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μέτρα βραχυπρόθεσμου καθώς και δομικού χαρακτήρα, προκειμένου να προστατεύσει την ελληνική κοινωνία και τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας από την αισχροκέρδεια, εξασφαλίζοντας προσιτές τιμές ενέργειας και ασφαλή μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα".

