Ουκρανία – Στόλτενμπεργκ: Η Ρωσία υποτίμησε την ουκρανική αντίσταση

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ παραδέχθηκε ότι στους κόλπους της Συμμαχίας υπάρχουν διαβουλεύσεις ως προς το αν, πώς και πότε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα πυρηνικά όπλα κρατών μελών της.

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO Γενς Στόλτεμπεργκ σε συνέντευξή του στην γαλλική εφημερίδα Le Monde ανέφερε ότι η Ρωσία υποτίμησε την αντίσταση της Ουκρανίας, ενώ εκ παραλλήλου υπερτίμησε τις δικές τις στρατιωτικές δυνατότητες και γι' αυτό σήμερα αναγκάζεται να αναμορφώσει τα σχέδια της. Σημείωσε επίσης ότι πολλές χώρες του ΝΑΤΟ, με πρώτες τις ΗΠΑ τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασιλειο, έχουν ενισχύσει σημαντικά, μέσω της παροχής αμυντικών οπλικών συστημάτων, τις στρατιωτικές ικανότητες της Ουκρανίας.

Ερωτηθείς αν η σταδιακή συσσώρευση 100.000 αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη συνιστά παραβίαση του επίσημου πλαισίου σχέσεων του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, ο Στόλτενμπεργκ υπογράμμισε ότι αυτό το πλαίσιο έχει παραβιαστεί εδώ και καιρό από τη Ρωσία, αρχής γενομένης από την εισβολή στη Γεωργία το 2008. Σημείωσε δε ότι η αύξηση των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην περιοχή έχει ως στόχο την εξασφάλιση της ειρήνης και όχι την πρόκληση συγκρούσεων.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ακόμη πως δεν θα ήθελε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικές με το πώς θα αντιδράσει η Συμμαχία στην περίπτωση που η Ρωσία κάνει χρήση χημικών όπλων στην Ουκρανία.

Ο Στόλτενμπεργκ ανέφερε πάντως ότι στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας υπάρχουν διαβουλεύσεις ως προς το αν, πώς και πότε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα πυρηνικά όπλα κρατών μελών της. Σημείωσε ότι ρόλος του ΝΑΤΟ είναι να μπει κάποια στιγμή τέλος στα πυρηνικά, υπογραμμίζοντας όμως πως από τη στιγμή που η Κίνα η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα έχουν τα δικά τους πυρηνικά, ο κόσμος θα είναι ασφαλέστερος αν το ΝΑΤΟ έχει και αυτό τα δικά του.

Κληθείς τέλος να σχολιάσει την στάση της Κίνας στο ουκρανικό, σημείωσε πως το γεγονός ότι το Πεκίνο και η Μόσχα έχουν στενή συνεργασία, επηρεάζει τις πολιτικές του ΝΑΤΟ.

