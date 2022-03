Τεχνολογία - Επιστήμη

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων: η Τζωρτζίνα είχε βασανιστικό θάνατο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο ιατροδικαστής για την κεταμίνη στον οργανισμό του κοριτσιού, που όπως είπε, υπέφερε πολύ στο τέλος της ζωής του. Τι αναφέρει για τα άλλα δύο παιδιά.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, σχετικά με τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των τριών νεκρών αδελφών στην Πάτρα και στην σύλληψη της Ρούλας Πισπιρίγκου για την ανθρωποκτονία από πρόθεση της μεγαλύτερης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, «στο τρίτο παιδί έγινε ήταν μια πλήρης ιατροδικαστική διερεύνηση, όλοι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και αποκλείονταν ουσιαστικά όλοι οι παθολογικοί και γονιδιακοί παράγοντες και όποιος άλλος παράγοντας μπορούσε να προκαλέσει έναν «φυσικό» θάνατο στο παιδί και αυτό που έμενε ήταν να διαπιστώσουμε τον εξωγενή παράγοντα που επέφερε τον θάνατο του παιδιού».

Σχετικά με την κεταμίνη, ο κ. Λέων είπε πως «η ουσία μπορεί να επιφέρει και μόνη της τον θάνατο, αλλά αυτό είναι ανάλογο και με την ποσότητας της. Σίγουρα επέδρασε μαζί με τα φάρμακα που έπαιρνε το παιδί».

«Η μητέρα με τις δημόσιες παρεμβάσεις της, μας περιέγραφε τον τρόπο με τον οποίο κατέληγαν τα παιδιά, μας περιέγραφε την σκηνή, ποιοι άλλοι ήταν παρόντες και προφανώς άθελα της και πως επήλθε ο θάνατος», επεσήμανε ο κ. Λέων, τονίζοντας σε αρκετά σημεία της συζήτησης του με τον Νίκο Χατζηνικολάου ότι «το τρίτο παιδί ξεκλείδωσε την αιτία θανάτου ως εγκληματική ενέργεια».

Όπως σημείωσε ο κ. Λέων, «ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για τους ιατροδικαστές η κοινωνία να μην χάσει την εμπιστοσύνη της στην επιστήμη μας. Υπήρχαν αστοχίες που καθυστέρησαν μια διαδικασία. Αλλά ως επιστήμονες, έπρεπε να αποδείξουμε σε όλη την κοινωνία ότι μπορούν να μας εμπιστεύονται».

Ο Νίκος Χατζηνικλάου μίλησε και με τον ποινικολόγο Γιάννη Μαρακάκη για την ανθρωποκτονία από πρόθεση με την οποία είναι πλέον αντιμέτωπη η Ρούλα Πισπιρίγκου, ενώ οι δημοσιογράφοι του ΑΝΤ1, ενδιάμεσα στην συζήτηση, μετέφεραν όλες τις τελευταίες εξελίξεις, όπως μπορείτε να παρακολουθήσετε στο βίντεο:

Σε δεύτερη παρέμβαση του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο Γρηγόρης Λέων περιέγραψε πως ο θάνατος της Τζωρτζίνας «ξεκλειδώνει» την έρευνα για τους θανάτους των αδελφών της, ενώ επεσήμανε πως η Τζωρτζίνα είχε βασανιστικό τέλος, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «η Τζωρτζίνα υπέφερε αρκετά».

Ειδήσεις σήμερα:

Σαϊντού Καμαρά: Προσφυγή για το άσυλο με “όλο το σχολείο” στο πλάι του

Δίκη Λιγνάδη – Βλάχος: Ίσως ζητήσουμε να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών ένα από τα θύματα

Μουντιάλ 2022: Απίστευτα επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Νιγηρίας (εικόνες)