Life

“The 2Night Show” - Σεφερλής: Εμφανίστηκε σαν “Super mammy Χαρίκλεια” και μοίρασε γέλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ηθοποιός έδωσε μια γεύση στο τηλεοπτικό κοινό για το τι πρόκειται να δει από την ερχόμενη Κυριακή

Στο «The 2Night Show», ο Γρηγόρης φιλοξένησε μία γνήσια Ελληνίδα μάνα. Η κυρία Χαρίκλεια είναι μία γυναίκα που έχασε νωρίς τον άντρα της και πρέπει, πλέον, να μεγαλώσει μόνη της τα πέντε ενήλικα, ατίθασα παιδιά της, αλλά και να αντέξει τις παραξενιές του γκρινιάρη και ψυχωτικού πεθερού της. Μεταξύ άλλων, μοιράζεται τον «αγώνα» που δίνει καθημερινά για να ανταπεξέλθει στην οικογένειά της, άλλες φορές με «όπλο» το αστείρευτο χιούμορ της και άλλες φορές με το κοφτερό μυαλό της.

Επίσης, δεν διστάζει να αποκαλύψει την αδυναμία της στο «ποτό», αλλά και την αδιακρισία της που πολλές φορές οδηγεί την οικογένεια σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Στο τέλος όμως, θα διαπιστώσουμε ότι η Χαρίκλεια δεν είναι απλά μία συνηθισμένη μαμά, αλλά μία …. SUPER MAMMY! Φυσικά, η σούπερ μαμά συναντά ένα σούπερ παιδί, τον Σπύρο Ντούγια, και η συνάντησή τους είναι απολαυστική!

Ειδήσεις σήμερα:

“Νταντάδες της Γειτονιάς”: Άνοιξε η πλατφόρμα για το Μητρώο επιμελητών

Καιρός: καταιγίδες, ζέστη και σκόνη την Πέμπτη

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα – Ρούλα Πισπιρίγκου: Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψή της