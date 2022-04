Οικονομία

ΔΟΕ - Πετρέλαιο: Έκτακτη σύσκεψη για τα αποθέματα

Έκτακτη διυπουργική σύνοδος των χωρών - μελών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Οι χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) θα συζητήσουν σήμερα στις 15:00 (ώρα Ελλάδας) την πιθανή αποδέσμευση ποσότητας πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματά τους, έκανε γνωστό σήμερα το υπουργείο Ενέργειας της Νέας Ζηλανδίας.

«Η ποσότητα της πιθανής κοινής αποδέσμευσης αποθεμάτων δεν έχει αποφασιστεί», δήλωσε εκπρόσωπος της Μέγκαν Γουντς, της νεοζηλανδής υπουργού Ενέργειας.

Ο ΔΟΕ συγκάλεσε έκτακτη διυπουργική σύνοδο για αύριο.

Στις συνομιλίες αυτές αναμένεται να οριστεί «ο συνολικός όγκος» προτού ακολουθήσει η απόφαση για «την κατανομή κατά χώρα», εξήγησε η εκπρόσωπος.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι κυρώσεις τις οποίες επέβαλαν οι χώρες της Δύσης στη Μόσχα έχουν ωθήσει προς τα πάνω την τιμή του πετρελαίου. Η Ρωσία συγκαταλέγεται στους βασικούς παραγωγούς πετρελαίου σε διεθνή κλίμακα συνεισφέρει το 10% της ποσότητας που διατίθεται παγκοσμίως. Όμως οι κυρώσεις και οι δισταγμοί των επενδυτών αναμένεται να μειώσουν κατά περίπου τρία εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα την ποσότητα ρωσικού πετρελαίου στην αγορά από τον Απρίλιο, σύμφωνα με τον ΔΟΕ.

