Ρούλα Πισπιρίγκου: Ο Λύτρας παραιτείται της υπεράσπισής της

Δεν υπερασπίζεται πια τη Ρούλα Πισπιρίγκου ο Απόστολος Λύτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομέχρι τώρα συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Απόστολος Λύτρας, αναμένεται να αποχωρήσει από την νομική εκπροσώπηση της, κάτι που θα γίνει γνωστό με γραπτή του δήλωση αργότερα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο Απόστολος Λύτρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Ρούλα Πισπιρίγκου. Στη συνομιλία τους εκείνη φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είναι η δολοφόνος του παιδιού της.

«Μα βρέθηκε δηλητήριο στο αίμα της κόρης σου. Ποιος ήθελε να της κάνει κακό; Ο γιατρός; Οι νοσηλευτές;», ρώτησε ο κ. Λύτρας. Εκείνη φέρεται να μην απάντησε, ενώ ο ποινικολόγος της ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την υπόθεση.

Λίγο πριν τις 11 το πρωί ο κ. Λύτρας με επιστολή του γνωστοποίησε την παραίτηση του από την υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

«Ανέλαβα την νομική εκπροσώπηση αμφοτέρων των γονέων, με σκοπό και εντολή από την οικογένεια να βοηθήσω τόσο τους ίδιους όσο και τις Αρχές στο στάδιο διερεύνησης των θανάτων των τριών παιδιών και να τους παρέχω στο πλαίσιο αυτό νομικές υπηρεσίες. Δεν θα αναλάβω, όπως έχω ήδη ενημερώσει τους γονείς, την υπεράσπιση της μητέρας σε βάρος της οποίας ασκήθηκε ποινική δίωξη. Σε κάθε περίπτωση, κάθε κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα εκπροσώπησης από συνήγορο. Ο δε σεβασμός στο τεκμήριο αθωότητας είναι όχι μόνον δικαίωμα του κάθε κατηγορουμένου αλλά και δείγμα νομικού πολιτισμού».

Ο ίδιος είχε δηλώσει στον ΑΝΤ1 ότι, «αν υπάρξει κατηγορούμενος ή κατηγορούμενη θα το δούμε τότε. Περιμένουμε από τους γιατρούς και τους ιατροδικαστές, αυτούς που έχουν δει και εξετάσει τα παιδιά και όχι από όσους έχουν δει φωτογραφίες και βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις. Από αυτούς περιμένουμε να δούμε που θα καταλήξουν».

Η κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από πρόθεση θα εμφανιστεί σήμερα ενώπιον της Ανακρίτριας, ωστόσο λόγω και της εξέλιξης αυτής, αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες, μέχρις ότου της οριστεί και νομικός εκπρόσωπος από την Πολιτεία.

Η 33χρονη, που από χθες κρατείται στη ΓΑΔΑ, κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της τρίτης κόρης της, της 9χρονης Τζωρτζίνας, ενώ ερευνώνται ακόμα και οι θάνατοι των δύο πρώτων παιδιών της.

