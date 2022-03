Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: Οι 4 μεγάλες αλλαγές

Οι φορολογούμενοι οφείλουν – μεταξύ άλλων - να ενημερώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ΑΑΔΕ.

Αλλάζει η διαδικασία υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος για τους πολίτες καθώς έρχονται τέσσερις νέες καινοτομίες στις φορολογικές δηλώσεις όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ.

Αναλυτικά:

1. Για πρώτη φορά, οι πολίτες μπορούν να βλέπουν σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα και ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο/μέλος συμφώνου συμβίωσης, τα βασικά στοιχεία που έχουν ληφθεί από φορείς, τόσο για εισοδήματα (τρέχουσες και αναδρομικές αποδοχές, αγροτικές επιδοτήσεις – ενισχύσεις, μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα κλπ), όσο και για δαπάνες (δίδακτρα, δάνεια, δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής κ.α.).

2. Οι φορολογούμενοι οφείλουν να ενημερώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ΑΑΔΕ πριν από την υποβολή της δήλωσης. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ήδη γίνει επικαιροποίηση μέχρι την 1/9/2021, παρέχεται η δυνατότητα αυτή και κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μέσω συνδέσμου που οδηγεί στο Μητρώο και Επικοινωνία της ψηφιακής πύλης myAADE.

3. Για πρώτη φορά, συμπληρώνονται σε διακριτούς κωδικούς, τόσο τα κοινά τέκνα, όσο και τα τέκνα κάθε συζύγου ή μέλους συμφώνου συμβίωσης, που δεν έχουν αποκτηθεί από κοινού (μη κοινά τέκνα). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, και όταν οι γονείς δεν υποβάλλουν από κοινού δήλωση, συμπληρώνεται και ο ΑΦΜ του άλλου γονέα. Επίσης, εκτός από τον ΑΜΚΑ, συμπληρώνεται υποχρεωτικά και ο ΑΦΜ των τέκνων, εφόσον έχει αποκτηθεί.

4. Διευκολύνεται άμεσα η επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των μισθωμένων φοιτητικών κατοικιών. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκαν νέα πεδία στις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, στα οποία συμπληρώνεται ο αριθμός παροχής ρεύματος της μισθωμένης κατοικίας φοιτητή, ο οποίος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, αλλά συμπεριλαμβάνεται ως εξαρτώμενο μέλος στη δήλωση των γονέων του.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε σχετικά: Συνεπείς στη δέσμευσή μας η έναρξη των φορολογικών δηλώσεων φέτος να γίνει νωρίς, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τους φορολογουμένους, προχωρήσαμε σε μια σειρά βελτιώσεων για τη διευκόλυνση των πολιτών στην υποβολή των δηλώσεων, αλλά και την επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας τους, ώστε να αξιοποιήσουμε ακόμα καλύτερα τις δυνατότητες έγκαιρης ψηφιακής ενημέρωσής τους.

Ευχαριστούμε τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς που συνέδραμαν άμεσα με την αποστολή των στοιχείων προσυμπλήρωσης των δηλώσεων, καθώς και το Υπουργείο Οικονομικών για τη στενή συνεργασία, με σκοπό την έγκαιρη έναρξη των φετινών δηλώσεων. Όπως κάθε χρόνο, οι υπηρεσίες μας είναι στη διάθεση πολιτών και επιχειρήσεων, για να τους βοηθήσουν στην υποβολή της δήλωσής τους.