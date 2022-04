Κοινωνία

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγώνα δρόμου

Σε ποιους δρόμους και ποιες ώρες θα διακοπεί η κυκλοφορία την Κυριακή λόγω αγώνα δρόμου με την επωνυμία «5ος Αγώνας Πεδίου Άρεως, στις γειτονιές της Αθήνας».

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προχωρήσει η ΕΛΑΣ την Κυριακή, 3 Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία «5ος Αγώνας Πεδίου Άρεως, στις γειτονιές της Αθήνας».

Ειδικότερα, κατά τις ώρες 08:00 έως 10:30, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς:

Μαυρμματαίων, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ευελπίδων, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μουστοξύδη, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Βαλτινών, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μπούσγου, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, και στο τμήμα αυτής από την οδό Ιπποκράτους έως την οδό Μαυρομματαίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πριγκηποννήσων, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αγλαοφώντος, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μεγαλουπόλεως , καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλ. Γκύζη, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Γκύζη, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μομφεράτου, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μπουκουβάλα, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λομβαρδού, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Βαρβάκη, καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση, οι οδηγοί των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

