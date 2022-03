Οικονομία

Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων: Τι είναι και πως ωφελεί

Τι αλλάζει στον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.

Με το νομοσχέδιο το οποίο υπερψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, το οποίο κατέθεσε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας και παρουσίασε ο αρμόδιος υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, το υπουργείο Εξωτερικών, έχοντας την ευθύνη της οικονομικής διπλωματίας της χώρας, πραγματοποιεί μία σημαντική μεταρρύθμιση, με στόχο τη στήριξη του Έλληνα εξαγωγέα.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Εξωτερικών, ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία («Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων»), με νέα επωνυμία, νέο επιχειρησιακό μοντέλο και νέα προϊόντα και εργαλεία. Πρόκειται για μια ριζική αναδιάρθρωση του εθνικού φορέα εξαγωγικών πιστώσεων από το υπουργείο Εξωτερικών, με στόχευση στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Η νέα ταυτότητα αποτελεί προϊόν συνεργασίας του φορέα με τον ομόλογο ιταλικό οργανισμό SACE, που εκπόνησε εμπεριστατωμένη μελέτη με τη συμμετοχή όλων των εξαγωγικών συνδέσμων, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ιδιωτών ασφαλιστών και άλλων θεσμικών φορέων του οικοσυστήματος των εξαγωγών.

Μετά από πολυετή αδράνεια κατά την οποία ο εθνικός οργανισμός απαξιώθηκε, παρουσιάζοντας βασικές ανεπάρκειες στην κάλυψη των αναγκών των Ελλήνων εξαγωγέων, υιοθετήθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές και τα καλύτερα μοντέλα των ομολόγων ευρωπαϊκών οργανισμών που συνάδουν με τον χάρτη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Με τη νέα εταιρεία διευρύνεται ο σκοπός και το αντικείμενο δραστηριότητας και ειδικότερα:

Νέα προϊόντα trade finance, ασφάλισης και χρηματοδότησης. Διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων από ένα μεμονωμένο προϊόν ασφάλισης που παρέχεται σήμερα, σε τουλάχιστον δέκα νέα προϊόντα που θα περιλαμβάνουν επιπλέον της ασφάλισης, εγγυήσεις και χρηματοδότηση, με αποδέκτη τις εξαγωγικές επιχειρήσεις αλλά και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εμπλέκονται στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, προς τις εξαγωγικές, ή εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις, με στόχο την επιχειρηματική τους ανάπτυξη λειτουργώντας ως ένα one-stop shop για την δραστηριοποίησής τους στις διεθνείς αγορές.

Επέκταση της δραστηριότητας σε έργα που έχουν στρατηγική σημασία για την εθνική οικονομία και συνδέονται με την εξωστρέφεια, την αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας και την απασχόληση.

Συνέργειες με χρηματοδοτικούς οργανισμούς, επιχειρηματικούς και εξαγωγικούς φορείς, επιμελητήρια με αντικείμενο ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα βοήθειας προς τρίτες χώρες για τους τομείς που αφορούν στην προώθηση των εξαγωγών και στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας διεθνώς.

Ισχυρή παρουσία στα διεθνή φορά και συνέργειες με αντίστοιχους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων

Επιχειρησιακός βραχίονας για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης και εξωτερικού εμπορίου συμβάλλοντας στην κάλυψη του κενού χρηματοδότησης στην εκτέλεση έργων και εξαγωγών, αλληλεπιδρώντας ταυτόχρονα με τους λοιπούς φορείς εξωστρέφειας.

Ποια είναι η Προστιθέμενη Αξία

Εκτίμηση Επιπτώσεων (Impact Assessment) / συνεισφοράς του Οργανισμού στην ελληνική οικονομία

Σήμερα, ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει κατά προσέγγιση €0.5 δισ. εξαγωγικό κύκλο εργασιών, ποσοστό 1.45% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Μέσα από τις διευρυμένες δραστηριότητές του σε βάθος πενταετίας προσδοκάται ότι θα έχει σχεδόν πενταπλασιάσει την κάλυψη των ελληνικών εξαγωγών, θέτοντας ως στόχο την κάλυψη συνόλου εξαγωγών αξίας ~€2.5 δισ., τα οποία αναλογούν σε ποσοστό σχεδόν 6% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών.

Η νέα εταιρεία μέσω της λειτουργίας της με το νέο επιχειρησιακό μοντέλο εκτιμάται ότι αθροιστικά σε βάθος πενταετίας θα έχει υποστηρίξει εξαγωγές ύψους €8.7 δισ. Οι εν λόγω εξαγωγές εκτιμάται ότι κατά το εν λόγω διάστημα θα δημιουργήσουν παραγόμενο προϊόν ύψους €21.6 δισ. και προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ ύψους €8.1 δισ. λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις από την απαιτούμενη απασχόληση για την πραγματοποίηση των εν λόγω εξαγωγών.

Επιπλέον των άμεσων θέσεων απασχόλησης που θα δημιουργηθούν, οι πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στον τομέα της απασχόλησης ανέρχονται σε 50.000 έμμεσες θέσεις εργασίας κατά μέσο όρο/ έτος.

Υποστήριξη εξαγωγών μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες είναι αποκλεισμένες από το τραπεζικό σύστημα και την ιδιωτική αγορά ασφαλίσεων.

Ο εξαγωγικός τομέας της χώρας αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από μικρομεσαίες ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η οποία συνδυάζεται ενίοτε από έλλειψη πληροφόρησης και τεχνογνωσίας, με συνέπεια την μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι ο εξαγωγικός κόσμος που εκπροσωπήθηκε κατά την ψήφιση του Σχεδίου Νόμου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στον εκσυγχρονισμό του εθνικού φορέα εξαγωγικών πιστώσεων.

Το υπουργείο Εξωτερικών θα συνεχίσει να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την επιχειρηματική κοινότητα, στηρίζοντας τις ελληνικές εξαγωγές, όπως και την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας, μέσω της Οικονομικής Διπλωματίας.