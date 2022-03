Μουντιάλ 2022: Νεκρός γιατρός μετά τα επεισόδια στη Νιγηρία

Στιγμές που αμαύρωσαν το παιχνίδι και φέρεται να στοίχισαν τη ζωή ενός γιατρού.

Αδιανόητα επεισόδια σημειώθηκαν στον αγώνα Νιγηρία-Γκάνα πριν από λίγες ώρες.

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό αυτό, με έναν γιατρό να χάνει τη ζωή του. Ο δρ. Τζόζεφ Καμπούνγκο φέρεται να έπαθε ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια της εισβολής οπαδών στο τέλος της αναμέτρησης και αν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομειο, τελικά κατέληξε.

Really sad that Zambian doctor Joseph Kabungo who was working as the CAF/FIFA Medical Officer at the Nigeria v Ghana game in Abuja yesterday was beaten by fans until he lost his consciousness. There were efforts to save his life but he didn’t make it.



May his soul rest in peace. pic.twitter.com/r6U0Ob3cz6