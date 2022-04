Οικονομία

Pricefox: Αυτοί είναι οι μισθοί στην Ελλάδα το 2022

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκαλύπτει η έρευνα του pricefox.gr, για το επίπεδο των μισθών στην χώρα μας και η σύγκριση με άλλα κράτη της ΕΕ.

Σε ρυθμούς κανονικότητας έχει επιστρέψει η αγορά εργασίας στην χώρα μας τον Μάρτιο του 2022 μετά από μια σχεδόν δεκαετία μνημονίων και την περίοδο της πανδημίας που έπληξαν την αγορά εργασίας τόσο σε επίπεδο μισθών όσο και ανεργίας.

Η ανεργία υποχωρεί στο 13,3% σε επίπεδα δηλαδή προ μνημονίων.

1 στους 4 με μικτές αποδοχές έως 1250€ το μήνα

Σχετικά με τα επίπεδα μισθών, 1 στους 4 λαμβάνον συνολικές μηνιαίες μικτές αποδοχές έως 1250€ με 1 στους 2 Έλληνες να μην ξεπερνούν τα 1850€.

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η κατανομή των μικτών μηνιαίων αποδοχών στην Ελλάδα (τιμές σε €).

Οι σαραντάρηδες πληρώνονται καλύτερα

Η ηλικιακή ομάδα 35-44 είναι η καλύτερα αμειβόμενη στην Ελλάδα με τη διάμεσο τον αποδοχών να κυμαίνεται κοντά στα 1900€ μηνιαίως με το 15% αυτών να λαμβάνει από 2750€ έως 3834€ μηνιαίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι 35% των νέων και κυρίως απόφοιτων αμείβεται λιγότερο από 1000€ μικτά το μήνα. Επίσης, στις ηλικίες 55+, περίοδος πριν τη συνταξιοδότηση, οι αμοιβές παρουσιάζουν πτώση σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα 45-54 κατά 8%.

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται το μισθολογικό εύρος ανά ηλικιακή ομάδα και οι αντίστοιχες διάμεσες τιμές.

Αδικημένες οι γυναίκες με 11.5% χαμηλότερες αποδοχές

Κατά μέσο όρο στην χώρα μας οι άνδρες αμείβονται κατά 11.5% περισσότερο από τις γυναίκες.

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η σύγκριση ανάμεσα στο μέσο μικτό μηνιαίο μισθό για άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα.

Με ποιες χώρες «κοντράρεται» η Ελλάδα

Η Ελλάδα μισθολογικά κινείται πολύ κοντά με την Λετονία, Λιθουανία, Πορτογαλία και Εσθονία. Ωστόσο, το κόστος ζωής στις χώρες αυτές είναι χαμηλότερο έως και 19% με τις διαφορές στους μισθούς να μην ξεπερνούν το 10%. Το κόστος ζωής στην Ελλάδα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο με τους μισθούς να μην ακολουθούν την ίδια πορεία.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός σε χώρες της Ευρώπης με παραπλήσια μεγέθη και το η σύγκριση του κόστους ζωής σε σχέση με την Ελλάδα.

Αντίστροφη μέτρηση για την επόμενη αύξηση του κατώτατου

Η αντίστροφη μέτρηση για την επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού ξεκίνησε, με τον πρωθυπουργό να προαναγγέλλει ότι η νέα πρόσθετη αύξηση θα έρθει από τον Μάιο του 2022. Η ενεργειακή κρίση και το νέο κύμα πληθωρισμού που έχει κατακλείσει την αγορά αναγκάζει την επίσπευση της διαδικασία για δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού η οποία θα έρθει 2 μήνες νωρίτερα από το αρχικό πλάνο. Μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 663€ (αύξηση 2%) αναμένεται νέα αύξηση που πιθανολογείται να κυμανθεί στο 6%, με τον κατώτατο μισθό να φτάνει τα 703€.

Ωστόσο, οι τελευταίες αυξήσεις του κατώτατου μισθού δύσκολα θα ισοσταθμίσουν την αύξηση του πληθωρισμού καθώς το ράλι πληθωρισμού από τον Σεπτέμβριο του 2021 παραμένει αμείωτο.

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022.

Μεγαλύτερη από ποτέ η ανάγκη για εξοικονόμηση

Σίγουρα η αναμενόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού δεν είναι ικανή από μόνη της ώστε να λύσει τα προβλήματα χιλιάδων νοικοκυριών. Ωστόσο, οι πολίτες μπορούν με έξυπνους τρόπους, ειδικά αυτές τις δύσκολες περιόδους ακρίβειας και πληθωρισμού, να εξοικονομήσουν χρήματα και να πάρουν μερικές οικονομικές ανάσες. Σχετικά με τα καύσιμα υπάρχει η ιστοσελίδα fuel prices όπου σε πραγματικό χρόνο οι καταναλωτές μπορούν να δουν σε ένα χάρτη σε ποιο βενζινάδικο μπορεί να βρει την χαμηλότερη τιμή βενζίνης και τις τρέχουσες προσφορές. Ακόμα και στις αυξημένες τιμές, έρευνα του Pricefox δείχνει για την περιοχή της Καλλιθέας για ένα μικρομεσαίο όχημα η εξοικονόμηση να φτάνει ακόμη και τα 12 ευρώ το γέμισμα. Επιπλέον, η ασφάλεια αυτοκινήτου αποτελεί ένα πάγιο έξοδο για τους οδηγούς. Και στον τομέα αυτό η σύγκριση τιμών της αγοράς αποτελεί μονόδρομο καθώς η ετήσια εξοικονόμηση από την σύγκριση τιμών για ασφάλεια αυτοκινήτου μπορεί να φτάσει και τα 200€.

*Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Pricefox.gr με στοιχεία από το paylab.)

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: η απολογία για την Τζωρτζίνα και την κεταμίνη

Ουκρανία - Ζελένσκι για Μπούτσα: “Κτήνη” οι Ρώσοι στρατιωτικοί

Σερβία: επανεκλογή Βούτσιτς στην Προεδρία της Δημοκρατίας