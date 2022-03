Οικονομία

Ακρίβεια - Pricefox: πόσο “καυτό” έγινε το καλάθι της νοικοκυράς

Η ανάλυση από το Pricefox.gr των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή και το εύρος της μεταβολής των τιμών σε βασικά αγαθά.

Σε ανάλυση από το Pricefox.gr, αναφέρονται τα εξής:

«Δεν σταματά η άνοδος των τιμών στο καλάθι της νοικοκυράς με τα συνεχή κύματα ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά είδη να μην έχουν τελειωμό. Βασικά είδη όπως λάδι, λαχανικά, φρούτα είναι ακριβότερα από πέρυσι με τις διαφορές να ξεπερνούν το 10%. Έρχονται τα μέτρα της κυβέρνησης για την στήριξη των νοικοκυριών σε ακρίβεια και ενέργεια. Το επίδομα ακρίβειας θα στηρίξει τα νοικοκυριά.

Έρευνα του Pricefox.gr αναλύει στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και παρουσιάζει την εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή και πώς άλλαξαν οι τιμές σε βασικά αγαθά.

Δεν σταματά η ακρίβεια από το 2020 έως και σήμερα

Με έτος βάσης για την σύγκριση τιμών το 2020, χρονιά με μειωμένες τιμές και μειωμένο δείκτη τιμών καταναλωτή, παρατηρείται ραγδαία αύξηση τον Φεβρουάριο του 2022 ορμώμενη από την έκρηξη των τιμών σε ενέργεια, καύσιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Στα ύψη ο πληθωρισμός με ράλι από τον Σεπτέμβριο του 2021

Αναλύοντας σε επίπεδο μήνα είναι εμφανής η μεγάλη αυξητική τάση που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με την αύξηση του πληθωρισμού να παραμένει αμείωτη.

Έως 78% οι αυξήσεις σε ενέργεια και μεγάλη άνοδο σε λάδι, λαχανικά & φρούτα

Οδηγό στον πληθωρισμό αποτελεί ο κλάδος της ενέργειας με το φυσικό αέριο να είναι κατά 78% ακριβότερο, το ρεύμα 71% ακριβότερο, το πετρέλαιο θέρμανσης 41% ακριβότερο και τα καύσιμα 22% ακριβότερα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2021. Παρατηρείται αύξηση των τιμών σε ψωμί και δημητριακά, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, νωπά φρούτα, λαχανικά, παγωτά, καφέ, μεταλλικό νερό, αναψυκτικά και χυμούς φρούτων.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι μεταβολές των τιμών τον Φεβρουάριο του 2022 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2021.

Η στήριξη της Κυβέρνησης στα νοικοκυριά

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα στήριξης ύψους 1,1 δισ. για νοικοκυριά με εισόδημα έως 30.000 ευρώ το χρόνο. Πρόκειται για μέτρα που απευθύνονται στους πιο αδύναμους και στη μεσαία τάξη και θα δώσουν μια ανάσα σε 3,2 εκατομμύρια ευάλωτους πολίτες. Επιπλέον επιδότηση 40 ευρώ για τρεις μήνες, δηλαδή 13 ευρώ περίπου το μήνα, θα δοθεί στους κατόχους ΙΧ αυτοκινήτου με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης.

Η διαδικασία για την ηλεκτρονική κάρτα καυσίμων

Με την έκδοση μιας ηλεκτρονικής κάρτας καυσίμων θα μπορούν οι δικαιούχοι να κάνουν χρήση της επιδότησης του κόστους αγοράς καυσίμων για 3 μηνες. Αφορά σε φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες με οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ. Μέσω του gov.gr θα δηλώνεται ένα μόνο όχημα και θα χρησιμοποιούν ένα free pass στο smartphone για χρήση στο πρατήριο. Όσοι δεν έχουν smartphone θα δηλώνουν τραπεζικό λογαριασμό. Για την ηπειρωτική χώρα, η επιδότηση θα είναι 0,22 ευρώ ανά λίτρο, ή συνολικά 40 ευρώ το τρίμηνο για κατανάλωση 60 ευρώ ανά μήνα. Για το diesel κίνησης, η τελική επιδότηση είναι 0,15 ευρώ ανά λίτρο. Ειδικά για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή η επιδότηση για τους τρεις μήνες ανέρχεται σε 50 ευρώ (επιδότηση 28 λεπτά το λίτρο).

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ σε ηπειρωτική και 35 ευρώ σε νησιωτική περιοχή.

Τρόποι επιπλέον εξοικονόμησης για τα νοικοκυριά

Πέρα από τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης και την ηλεκτρονική κάρτα καυσίμων, οι καταναλωτές μπορούν με δική τους ενέργεια να καταφέρουν να εξοικονομήσουν ακόμη περισσότερα χρήματα από την σύγκριση τιμών της αγοράς. Σχετικά με τα καύσιμα υπάρχει η ιστοσελίδα fuel prices όπου σε πραγματικό χρόνο οι καταναλωτές μπορούν να δουν σε ένα χάρτη σε ποιο βενζινάδικο μπορεί να βρει την χαμηλότερη τιμή βενζίνης και τις τρέχουσες προσφορές. Ακόμα και στις αυξημένες τιμές, έρευνα του Pricefox δείχνει για την περιοχή της Καλλιθέας για ένα μικρομεσαίο όχημα η εξοικονόμηση να φτάνει ακόμη και τα 12 ευρώ το γέμισμα.

Όπως παρουσιάστηκε παραπάνω από τις μεταβολές των τιμών τον Φεβρουάριο του 2022 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2021 υπάρχει μια μικρή μείωση στις τιμές των ασφαλίστρων αυτοκινήτου κατά 1.9%. Η ασφάλεια αυτοκινήτου αποτελεί ένα πάγιο έξοδο για τους οδηγούς. Και στον τομέα αυτό η σύγκριση τιμών της αγοράς αποτελεί μονόδρομο καθώς η ετήσια εξοικονόμηση από την σύγκριση τιμών για ασφάλεια αυτοκινήτου μπορεί να φτάσει και τα 200€. Ειδικά αυτές τις δύσκολες περιόδους με συνεχείς ανατιμήσεις στα καθημερινά αγαθά, αυτό αποτελεί μεγάλη ανάσα.

