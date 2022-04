Κόσμος

Ρωσία: Ουκρανική επίθεση σε αποθήκη καυσίμων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ελικόπτερα της Ουκρανίας έπληξαν εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων σε ρωσική πόλη.

Δύο στρατιωτικά ελικόπτερα της Ουκρανίας έπληξαν εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική πόλη Μπελγκορόντ σήμερα αφού πέρασαν τα σύνορα των δύο εμπόλεμων χωρών εκτελώντας πτήση σε μικρό ύψος, δήλωσε ο περιφερειάρχης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς που προκάλεσε η επιδρομή, πρόσθεσε ο κ. Γκλάντκοφ.

Κάτοικοι τομέα της πόλης κοντά στην εγκατάσταση απομακρύνονται εσπευσμένα από την περιοχή.

Το περιστατικό στην Μπελγκορόντ, όχι μακριά από τα σύνορα με την Ουκρανία, καταγράφεται δύο ημέρες μετά τις εκρήξεις σε χώρο αποθήκευσης όπλων.

???????#Russia: In Belgorod, 8 tanks with fuel volume of 2,000 cubic metres each are burning, there is a threat of fire switching to another 8 - Russian emergency services

??The attack was executed-by 2 helicopters of ????#Ukraine’s forces pic.twitter.com/PFQKxRwVqr — ??-???????? (@L_Team10) April 1, 2022

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: Συνεχίζεται κεκλεισμένων των θυρών

Πρωταπριλιά: Τα ψέματα που άφησαν εποχή!

NASA: Εντυπωσιακή φωτογραφία του Έβερεστ