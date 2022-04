Κοινωνία

Πρότυπα - Πειραματικά Σχολεία: Πότε θα γίνει η κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών

Πάνω από 17.000 οι αιτήσεις για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Περισσότερες από 17.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν φέτος για εισαγωγή σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία όλης της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Συγκεκριμένα 17.791 ηλεκτρονικές αιτήσεις κατατέθηκαν μέχρι χτες, Πέμπτη, 31 Μαρτίου, οπότε και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε, για μία από τις 4.171 θέσεις στο δίκτυο των 120 Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Υπενθυμίζεται, ότι η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για εισαγωγή σε Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022, και η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια το Σάββατο, 7 Μαΐου 2022.

