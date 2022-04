Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης για πιστοποιητικά: Αλλάζει η διάρκεια ισχύος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Υγείας προανήγγειλε άρση των μέτρων ενόψει καλοκαιριού. Τι είπε για το ενδεχόμενο χορήγησης τέταρτης δόσης.

Στο σοβαρό ενδεχόμενο να πάει στο 9μηνο το πιστοποιητικό εμβολιασμού και στο 6μηνο το πιστοποιητικό νόσησης στη χώρα μας, αναφέρθηκε σήμερα ο υπουργός Υγειάς Θάνος Πλεύρης.

Έγινε μία σύσταση από την Κομισιόν σε όλα τα κράτη-μέλη να ενοποιήσουμε τους χρόνους των πιστοποιητικών, στους 9 μήνες για εμβολιασμό και στους 6 για νόσηση, ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΙ και προσέθεσε: «Η χώρα μας, λόγω του ότι ήθελε να ενισχύσει τον εμβολιασμό, αυτούς τους χρόνους τους είχε συντμήσει, δηλαδή το πιστοποιητικό νόσησης είναι τρίμηνο και για του εμβολιασμού λέγαμε από το 7μηνο και μετά λογίζεσαι ως ανεμβολίαστος. Για αυτό το λόγο έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων να εισηγηθεί -και επειδή είναι και κατεύθυνση που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά σε όλα τα κράτη μέλη- πιθανολογώ ότι θα υπάρξει εισήγηση για εναρμόνιση και των δικών μας πιστοποιητικών», ανέφερε και προσέθεσε: «Θα τοποθετηθεί η Επιτροπή, αλλά προφανώς θα γίνει ενοποίηση και θα ισχύει και στη χώρα μας το 9μηνο και το 6μηνο».

Αναφερόμενος στα μέτρα είπε ότι θα υπάρξει παρουσίαση πλάνου αποκλιμάκωσης των μέτρων από την κυβέρνηση, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Ήδη όπως είπε η γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας, η κυρία Αγαπηδάκη, έχει παρουσιάσει στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ένα πλάνο συνολικής αποκλιμάκωσης των μέτρων, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ενδεχόμενο, κατά τους θερινούς μήνες, να μη χρειάζεται επίδειξη πιστοποιητικού για είσοδο σε χώρους, όπως ισχύει αυτή τη στιγμή.

«Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι να πηγαίνουμε πιο κοντά στην κανονικότητα. Δεν θα ήθελα να πω ημερομηνίες, περιμένουμε τις εισηγήσεις της Επιτροπής. Το πιο πιθανό είναι το σχέδιο της αποκλιμάκωσης να συνδυάζεται με τον Μάιο. Αυτό είναι το πιο πιθανό. Δεν θυσιάζεται το Πάσχα. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, το 90% των μέτρων που υπήρχαν το χειμώνα έχουν αρθεί. Δηλαδή για τους εμβολιασμένους συμπολίτες μας δεν υπάρχει κανένας περιορισμός», είπε χαρακτηριστικά ο Θ.Πλεύρης.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε, τέλος, την ανάγκη άμεσα να υπάρξει μια κοινή απόφαση στην ΕΕ για το θέμα χορήγησης της 4ης δόσης.

«Την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας, αρκετές χώρες μεταξύ των οποίων και εμείς, θέσαμε και στο ECDC και στον ΕΜΑ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν γρήγορα επιστημονικές αποφάσεις για τη χορήγηση της 4ης δόσης γιατί δημιουργείται μια σύγχυση στους πολίτες των χωρών της ΕΕ. Η θέση μας είναι ότι πρέπει όσο το δυνατόν ταχύτερα να υπάρξει μια επιστημονική απόφαση. Ακριβώς επειδή μιλάμε για επιστημονικά δεδομένα, να είναι μια κοινή απόφαση των ευρωπαϊκών κρατών για να μη δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις» σημείωσε ο κ. Πλεύρης.

Ο ίδιος εκτίμησε πως πολύ άμεσα θα υπάρξουν αποφάσεις για αυτό το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: Η δικογραφία που την “έκαψε”

Eurostat: O πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 8% στην Ελλάδα

Τροχαίο με παράσυρση και εγατάλειψη πεζού: Έρευνες για τον οδηγό