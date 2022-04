Πολιτική

Νέα τουρκική πρόκληση για τα νησιά του Αιγαίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συντηρεί την ένταση η Άγκυρα, μέσω δηλώσεων της Εκπροσώπου Τύπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.

Κατά την ενημέρωσή της στους δημοσιογράφους, η εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΑΜ Πινάρ Καρά, δήλωσε ότι «οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και της ‘τδβκ’ στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο και να είναι ο εγγυητής της ειρήνης και της ασφάλειας στην Κύπρο σύμφωνα με τις συμφωνίες εγγυήσεων».

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να παραβιάζει το αποστρατικοποιημένο καθεστώς των νησιών.

«Η Ελλάδα προέβη σε 423 παραβιάσεις το 2022 και συνέχισε να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο πραγματοποιώντας 19 επισκέψεις σε αυτά τα νησιά, 11 από τις οποίες έγιναν από τον υφυπουργό Άμυνας, αυτή την περίοδο. Οι στρατιωτικές δραστηριότητες της Ελλάδας στα νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς σημαίνει ‘ουσιαστική παραβίαση’ των διατάξεων της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης και των Παρισίων για το μη στρατιωτικό καθεστώς», υποστήριξε η Πινάρ Καρά.

«Θα συνεχίσουμε να λέμε για την παρανομία σε αυτό το θέμα στους συνομιλητές μας σε κάθε πλατφόρμα», είπε η εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΑΜ, προσθέτοντας ότι «γίνονται οι απαραίτητες πρωτοβουλίες κατά τέτοιων παραβιάσεων και επισκέψεων μέσω της διπλωματικής οδού και διεξάγονται δραστηριότητες στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας».

Η Πινάρ Καρά είπε ότι «στο πλαίσιο της συνάντησης του προέδρου μας και του Έλληνα πρωθυπουργού Μητσοτάκη στην Κωνσταντινούπολη και του πλαισίου που χάραξαν στις σχέσεις μας, στη συνάντηση του υπουργού μας με τον Έλληνα υπουργό Άμυνας, στην έκτακτη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, συζητήθηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου, η διατήρηση ανοιχτών των διαύλων του διαλόγου και η εστίαση στη θετική ατζέντα. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί η τέταρτη συνάντηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Άγκυρα το συντομότερο δυνατόν».

«Η ελπίδα μας είναι ότι ο τουρκικός και ο ελληνικός λαός θα επωφεληθούν από τα πλούτη της περιοχής και θα ζήσουν με ειρήνη, ευημερία και ασφάλεια και ότι το Αιγαίο θα είναι θάλασσα φιλίας μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας», ανέφερε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Ρούλα Πισπιρίγκου: Μπορεί ο κόσμος να σκοτώνει τα παιδιά του, εμείς δεν είμαστε τέτοιοι (βίντεο)

Μάνος Δασκαλάκης στον ΑΝΤ1: Δεν κρύβω κάτι - Με την Ρούλα Πισπιρίγκου θα μιλήσουμε εκεί που πρέπει (βίντεο)