Όμιλος Ευρωκλινικής - Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία: δωρεάν εξετάσεις στις Φυλακές Θήβας (εικόνες)

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστού στο Κέντρο Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας

Σε ενημέρωση από τον Όμιλο Ευρωκλινικής, αναφέρονται τα εξής:

«Ο Όμιλος Ευρωκλινικής στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί, με μήνυμα #agkaliafrontidas και σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, ολοκλήρωσε με επιτυχία το Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης και Έγκαιρης Διάγνωσης του Καρκίνου του Μαστού, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2022, προσφέροντας δωρεάν προληπτικούς μαστολογικούς ελέγχους στις τρόφιμες του Κ.Κ. Γυναικών Ελεώνα Θήβας.

Οι εξειδικευμένοι ακτινοδιαγνώστες και χειρουργοί μαστού, ακτινοτεχνικοί και νοσηλευτές της Ευρωκλινικής, καθώς και το ιατρικό προσωπικό από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία βρέθηκαν, για τέταρτη φορά, την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022, στο Κ.Κ. Γυναικών Ελεώνα Θήβας για να πραγματοποιήσουν ψηφιακές μαστογραφίες, υπερήχους μαστών και κλινική εξέταση στις γυναίκες του σωφρονιστικού καταστήματος.

Συνολικά, μέσω του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 150 ψηφιακές μαστογραφίες, 210 υπέρηχοι μαστών και κλινικοί έλεγχοι μαστού σε περισσότερες από 200 γυναίκες του Κέντρου Κράτησης, οι οποίες στερούνται πρόσβασης σε μαστολογικούς ελέγχους, λόγω έλλειψης πόρων και δυσκολιών μεταγωγής τους σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής ή της Αθήνας, δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να εξεταστούν και να λάβουν την ιατρική φροντίδα που τους αξίζει.

Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη συνεισφορά του Κινητού Μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες και τηρώντας στο ακέραιο όλα τα μέτρα πρόληψης για τον COVID-19.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ευρωκλινικής, Αντώνης Βουκλαρής, δήλωσε: “O Όμιλος Ευρωκλινικής ολοκλήρωσε με επιτυχία μία ακόμα σημαντική κοινωνική δράση, υποστηρίζοντας έμπρακτα συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Ευχαριστούμε την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία για την άμεση ανταπόκριση στην πρωτοβουλία μας και δεσμευόμαστε ότι αυτή είναι μόνο η αρχή σε μια σειρά ενεργειών με κέντρο τον άνθρωπο και την υγεία του”.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος, ανέφερε: “Αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση που η κινητή μονάδα μαστογράφου μέσω των χορηγών μας μπορεί να επισκέπτεται απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Μέχρι τώρα με την πράσινη κινητή μονάδα μαστογράφου της Ε.Α.Ε. έχουμε πραγματοποιήσει περισσότερες από 8.000 μαστογραφίες και στόχος μας είναι να εξεταστούν όσο δυνατόν περισσότερες γυναίκες, που δεν έχουν πρόσβαση σε διαγνωστικές μονάδες. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τον καρκίνο του μαστού παρελθόν!”»

