Μουντιάλ 2022: “La'eeb”, η μασκότ της διοργάνωσης (εικόνες)

Ποιος είναι ο La'eeb, η μασκότ του Μουντιάλ 2022 που θα πραγματοποιηθεί στο Κατάρ και τι σημαίνει στα αραβικά.

Κατάρ και FIFA αποκάλυψαν τη La'eeb, Μασκότ στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2022.

Ο La'eeb είναι μια αραβική λέξη που σημαίνει εξαιρετικά ικανός παίκτης. Ενθαρρύνει όλους να πιστεύουν στον εαυτό τους και...προορισμός του είναι να φέρει τη χαρά του ποδοσφαίρου σε όλους.

Ο περιπετειώδης, χαρούμενος και ιδιαίτερος La'eeb αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της τελικής κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA, που πραγματοποιήθηκε απόψε στη Ντόχα.



«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αποκαλύψουμε τη La'eeb ως την επίσημη μασκότ για το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA στη Μέση Ανατολή και στον αραβικό κόσμο. Ενθαρρύνουμε όλους να φανταστούν πώς μοιάζει. Είμαστε σίγουροι ότι οι φίλαθλοι παντού θα λατρέψουν αυτόν τον διασκεδαστικό και παιχνιδιάρικο χαρακτήρα. Ο La'eeb θα παίξει ζωτικό ρόλο καθώς εμπλέκουμε μικρούς και μεγάλους φιλάθλους στην εμπειρία του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA του Κατάρ», είπε ο Χαλίντ Αλί Αλ Μαουλαουί.

