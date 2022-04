Κοινωνία

Ρουγκάλας για Πισπιρίγκου - Δασκαλάκη: η σπιτονοικοκυρά φοβόταν ότι θα της κάνουν κακό

Τι αποκάλυψε ο ανώτατος αξιωματικός της Αστυνομίας ε.α. για τις αναφορές ότι η γυναίκα νόσησε και νοσηλεύθηκε με καρκίνο και τι λέει για το μυστήριο με το μνήμα της.

«Η σπιτονοικοκυρά του Μάνου Δασκαλάκη και της Ρούλας Πισπιρίγκου δεν είχε νοσήσει ποτέ από καρκίνο ούτε είχε νοσηλευθεί ποτέ σε νοσοκομείο», υποστήριξε ο Χρήστος Ρουγκάλας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», απορρίπτοντας τα αναφερόμενα από το ζευγάρι σχετικά με την αιτία θανάτου της άτυχης γυναίκας, σε ηλικία 69 ετών, καθώς και τις μαρτυρίες τους ότι είχε νοσηλευθεί σε νοσοκομείο με γυναικολογικό καρκίνο, από τον οποίο και κατέληξε, όπως υποστήριζαν.

Ο απόστρατος ανώτατος αξιωματικός της Αστυνομίας, που είχε διατελέσει και Διευθυντής Ασφαλείας Πατρών, επανέλαβε τις αιτιάσεις για μη φυσιολογικό θάνατο της γυναίκας που είχε αγκαλιάσει την οικογένεια Δασκαλάκη – Πισπιρίγκου και την φιλοξενούσε στο σπίτι που τους είχε παραχωρήσει, άνευ ενοικίου και με αντάλλαγμα την φροντίδα τους.

Ο κ. Ρουγκάλας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», προσέθεσε πως «γείτονας έχει καταθέσει πως το τελευταίο διάστημα η σπιτονοικοκυρά φοβόταν και δεν έπαιρνε ούτε ένα πιάτο φαγητό από αυτούς», εννοώντας πως η γυναίκα φοβόταν ότι θα της έκαναν κακό.

Ο απόστρατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. είπε ακόμη ότι η γυναίκα είχε σημαντική ακίνητη περιουσία και διέθετε σε μετρητά χρηματικό ποσό ύψους 300.000 ευρώ.

«Μου είχαν πει πως ήταν άθεη και επιθυμία της ήταν να αποτεφρωθεί. Ωστόσο, υπάρχει τάφος της, το κόστος για τον οποίο, για τρία χρόνια πληρώθηκε από τον Μάνο Δασκαλάκη και μάλιστα, σε αυτόν τον τάφο, που είναι αφρόντιστος, υπάρχει και μια φωτογραφία ενός άνδρα, που δεν είχε σχέση με την σπιτονοικοκυρά», υποστήριξε ο κ. Ρουγκάλας, επιμένοντας πως πρέπει να υπάρξει έρευνα για τα αίτια θανάτου της γυναίκας, υπό το πρίσμα των εξελίξεων, μετά από την σύλληψη της Ρούλας Πισπιρίγκου και της κατηγορίας για την δολοφονία της 9χρονης κόρης της με κεταμίνη.

