Σούρας: η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν είναι ψυχωτική, ήξερε τι έκανε

Τι λέει ο ψυχίατρος στον ΑΝΤ1 για την κατηγορούμενη για την δολοφονία της 9χρονης κόρης της, την στάση της τον τελευταίο μήνα και τα σημάδια που δείχνουν διαταραχή, αλλά όχι ψυχική ασθένεια.

«Δεν είναι ψυχικά ασθενής, δεν είναι σχιζοφρενής, δεν έχει το ακαταλόγιστο», είπε ο Δημήτρης Σούρας για την Ρούλα Πισπιρίγκου, που κατηγορείται για την δολοφονία της 9χρονης κόρης της.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο ψυχίατρος είπε για την κατηγορούμενη πως «ο τρόπος που συμπεριφέρεται και εκτίθεται, δείχνει γυναίκα που είναι ψυχικά υγιής».

«Η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν είναι ψυχωτική και άρα δεν έχει το ακαταλόγιστο», τόνισε ο Δημήτρης Σούρας.

‘Όπως προσέθεσε «υπάρχουν στοιχεία που παραπέμπουν στο σύνδρομο “Μινχάουζεν δια αντιπροσώπου”, αλλά δεν συνάδει όλο αυτό με την υπερέκθεση και την υπερπροβολή».

«Υπάρχει διαταραχή προσωπικότητας, που καλλιεργείται από την εφηβεία και δεν περιέχει συναίσθημα, δεν περιέχει τύψεις», επεσήμανε ο ψυχίατρος.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Σούρας, «όλη αυτή η διαδικασία δεν μου θυμίζει αρρώστια, αλλά μια διαταραχή. Την διαταραχή δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις, δεν μπορείς να δώσεις αγωγή, άρα αυτός που έχει την διαταραχή θα κάνει το κακό».

«Τα συμπτώματα δεν είναι τωρινά, υπήρχαν, κάποιοι τα γνωρίζανε και δεν έκαναν κάτι ούτε μίλησαν», κατέληξε με έμφαση ο ψυχίατρος.

