Πολιτική

Μητσοτάκης: Διαχειριστήκαμε τις κρίσεις με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και ειλικρίνεια

Τη δέσμευση ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να είναι κοντά στους πολίτες, κοντά στους πιο αδύναμους, όσο κρατάει αυτή η κρίση, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός.

"Διαχειριστήκαμε τις κρίσεις με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και ειλικρίνεια και παρά τις μεγάλες δυσκολίες τις μετατρέψαμε σε ευκαιρίες", τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Επισήμανε ότι οι κρίσεις που αντιμετώπισε η χώρα είναι εξωγενείς, δεν τις προκάλεσε η κυβέρνηση, σε αντίθεση με την κρίση του 2015 που ήταν υπαιτιότητα της προηγούμενης κυβέρνησης.

"Η κυβέρνηση αυτή παρότι αφιέρωσε πολύ μεγάλη ενέργεια στη διαχείριση όλων αυτών των εξωγενών κρίσεων δεν έκανε την παραμικρή έκπτωση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος", υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και συνέχισε.

" Εδώ, από αυτό το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πριν από τις εκλογές, είχα αναλάβει μία σειρά από συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πώς θα μειώσουμε τους φόρους, για το πώς θα μειώσουμε τις εργοδοτικές εισφορές, για το πώς θα ξανακάνουμε την Ελλάδα αναπτυξιακό πόλο, μία χώρα η οποία μπορεί να προσελκύει επενδύσεις σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους, για το πώς θα δημιουργήσουμε πολλές και καλές δουλειές για τους Έλληνες. Και αυτές μας τις δεσμεύσεις, παρά τις δυσκολίες, τις υλοποιούμε με θρησκευτική ευλάβεια.

Και όταν θα έρθει η ώρα να κριθούμε από τον ελληνικό λαό, στο τέλος της τετραετίας, και να διεκδικήσουμε και πάλι το δικαίωμα να κυβερνήσουμε τη χώρα με σταθερότητα και αυτοπεποίθηση θα μπορείτε όλοι σας, όλα τα κομματικά στελέχη, να κοιτάζετε τους πολίτες στα μάτια. Είμαστε μία κυβέρνηση που στρέφει το βλέμμα της πρωτίστως τους πιο αδύναμους και έτσι θα συνεχίσουμε στους 15-16 μήνες, όσοι ακόμα μας χωρίζουν μέχρι τις εθνικές εκλογές, θα είναι μήνες σκληρής δουλειάς θα ολοκληρώσουμε την τετραετία και θα κριθούμε για το έργο μας εν τω συνόλω και για την ικανότητά μας να χειριστούμε κρίσεις".

"Ποτέ δεν είχε δρομολογηθεί στη Θεσσαλονίκη, με τέτοια συνέπεια, ένας τέτοιος σημαντικός όγκος μεγάλων παρεμβάσεων που αλλάζουν ουσιαστικά την όψη της πόλης και είναι έργα τα οποία υλοποιούνται, παρά τις δυσκολίες", επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

" Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Ταυτόχρονα, όμως, δεν αλλάζει μόνο με μεγάλα έργα υποδομής, αλλάζει διότι μετατρέπεται η πόλη σε ένα σύμβολο όλων των σημαντικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων που έχει αυτός ο τόπος. Μια πόλη η οποία μπορεί πια να προσελκύει επενδύσεις στην καινοτομία και στην υψηλή τεχνολογία". Όπως είπε, ο ίδιος επισκέπτεται πιο συχνά την πόλη, σχεδόν μία φορά το μήνα και αυτό δείχνει το ενδιαφέρον του για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή.

Ολόκληρη η ομιλία του Πρωθυπουργού

Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και γι’ αυτή την πολύ θερμή υποδοχή.

Θέλω, καταρχάς, να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στα κομματικά μας στελέχη, στον Γραμματέα της Πολιτικής μας Επιτροπής στον Παύλο Μαρινάκη, στον Γιάννη Μπρατάκο, στον Στέλιο Κονταδάκη, σε όλα τα στελέχη του κόμματός μας στη Θεσσαλονίκη και στη βόρεια Ελλάδα γι’ αυτήν την υποδειγματική διοργάνωση αυτής της μεγάλης προσυνεδριακής συγκέντρωσης στο δρόμο για το τακτικό μας Συνέδριο στις αρχές Μαΐου αυτού του έτους.

Χαίρομαι, ιδιαίτερα, που βρίσκομαι για ακόμα μια φορά στη Θεσσαλονίκη, πιστεύω ότι πρέπει να είμαι ο Πρωθυπουργός που έχει επισκεφτεί την συμπρωτεύουσα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Είμαι εδώ περίπου μια φορά το μήνα και το κάνω γιατί αγαπώ αυτή την πόλη και γιατί πιστεύω πραγματικά στη δυναμική της και στις αναπτυξιακές της προοπτικές.

Θα έχουμε την ευκαιρία, στη συνέχεια, να συζητήσουμε με τους αρμόδιους Υπουργούς, αλλά και με στελέχη σημαντικά της τοπικής κοινωνίας τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα τα οποία δρομολογούνται στη Θεσσαλονίκη και στη βόρειο Ελλάδα. Έργα, τα οποία δρομολογούνται από την κυβέρνηση με τη στήριξη της Περιφέρειας, αγαπητέ Απόστολε, με τη στήριξη των Δήμων και των Δημάρχων οι οποίοι βρίσκονται σήμερα μαζί μας.

Επιτρέψτε μου, όμως, εισαγωγικά να μοιραστώ μαζί σας δυο σκέψεις για τη μεγάλη εικόνα. Για το πού βρισκόμαστε σήμερα, για το πού πηγαίνει η χώρα. Και γιατί, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, έχουμε χρέος, έχουμε ευθύνη ως παράταξη που ηγείται αυτής της δύσκολης προσπάθειας της χώρας, σε αυτούς τους τρικυμιώδεις καιρούς, έχουμε χρέος, έχουμε ευθύνη να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης στην ομιλία του είπε κάτι το οποίο το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πολλοί πολίτες θεωρούν ότι μας έτυχαν μεγάλες δυσκολίες και αυτό είναι αλήθεια. Κληθήκαμε να διαχειριστούμε μια σειρά από πρωτοφανείς κρίσεις ξεκινώντας με τον Έβρο, περνώντας στις μεγάλες αναταραχές με τη γείτονα χώρα το καλοκαίρι του 2020. Στη συνέχεια, μία πρωτοφανή υγειονομική κρίση με οικονομικές συνέπειες δραματικές. Και πάνω που βγαίνουμε από την πανδημία, ένας πόλεμος, μία εισβολή στην Ουκρανία που προκαλεί όχι μόνο γεωπολιτικές, ενεργειακές, οικονομικές αναταράξεις με επιπτώσεις για όλες τις οικονομίες σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη, με εισαγόμενο πληθωρισμό και με ένα καινούργιο κύμα ακρίβειας το οποίο πολιορκεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Όλες αυτές οι κρίσεις όμως, φίλες και φίλοι, ήταν εξωγενείς κρίσεις. Δεν τις προκαλέσαμε εμείς, όπως την κρίση του 2015 η οποία προκλήθηκε με υπαιτιότητα της προηγούμενης κυβέρνησης. Κληθήκαμε να τις διαχειριστούμε. Τις διαχειριστήκαμε με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα, με ειλικρίνεια. Και μετατρέψαμε αυτές τις κρίσεις, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, σε ευκαιρίες.

Όταν αντισταθήκαμε στην προσπάθεια οργανωμένης εισβολής ουσιαστικά στον Έβρο, στείλαμε ένα μήνυμα ότι η χώρα μας υιοθετεί μία διαφορετική μεταναστατευτική πολιτική, ότι η χώρα μας έχει σύνορα και τα σύνορα αυτά πρέπει να φυλάσσονται. Και τα σύνορα της Ελλάδος είναι σύνορα της Ευρώπης.

Και συμπαρασύραμε ουσιαστικά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα της μετανάστευσης. Όταν αντιμετωπίσαμε τις μεγάλες προκλήσεις στο Αιγαίο κατέστη ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη, την οποία είχαμε ήδη επισημάνει, για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεών μας και της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας. Και, σήμερα, η χώρα είναι πολύ πιο ισχυρή αποτρεπτικά από ότι ήταν πριν από 30 μήνες.

Όταν κληθήκαμε να διαχειριστούμε τις πρωτοφανείς συνέπειες της πανδημίας δεν διστάσαμε μαζί με το Οικονομικό Επιτελείο, τον Χρήστο Σταϊκούρα, τον Άδωνι, όλα τα στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου, να κάνουμε κάτι το οποίο ενδεχομένως σε κάποιους να φάνταζε ξένο ως προς την ιστορία της παράταξης. Όμως ήμασταν απολύτως συνεπείς στις ιδεολογικές μας αναφορές.

Στηρίξαμε την κοινωνία και τους πιο ευάλωτους με ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα δημοσιονομικής επέκτασης που δρομολογήθηκαν συνολικά στην Ευρώπη και κρατήσαμε όρθια την ελληνική κοινωνία, κρατήσαμε όρθιο τον παραγωγικό ιστό της χώρας, στηρίξαμε τα νοικοκυριά και καταφέραμε και επαναφέραμε την οικονομία σε μία δυναμική τροχιά ανάκαμψης το 2021.

Και σήμερα, σήμερα που μιλάμε, η ανεργία έπεσε στο 11,9%. Πάνω από 4 μονάδες χαμηλότερα από ό,τι ήταν όταν ήρθαμε στα πράγματα, παρά τις μεγάλες κρίσεις τις οποίες περάσαμε.

Ταυτόχρονα, ψηφιοποιήσαμε το κράτος. Ενισχύσαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Προσλάβαμε πάνω από 10.000 γιατρούς και νοσηλευτές. Και δείξαμε ότι αυτή η παράταξη, του Κωνσταντίνου Καραμανλή, έχει λαϊκό και κοινωνικό πρόσημο. Διότι αυτή, σήμερα, είναι η πραγματικά προοδευτική πολιτική.

Και, σήμερα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα εξωγενές κύμα ακρίβειας. Αποτέλεσμα της μεγάλης ανόδου στις τιμές του φυσικού αερίου, ως αποτέλεσμα μιας γεωπολιτικής σύρραξης την οποία, ειλικρινά, κανείς μας δεν φανταζόταν ότι θα ξαναζούσαμε στην ήπειρό μας. Ποιος θα περίμενε ότι ανάμεσα στα πολλά τα οποία μας έτυχαν, θα έπρεπε να διαχειριστούμε και έναν πόλεμο στην Ευρώπη. Και γνωρίζουμε καλά σήμερα -και το αναγνωρίζουμε πρώτοι εμείς- ότι τα εισοδήματα των νοικοκυριών πολιορκούνται από την ακρίβεια.

Γνωρίζουμε, επίσης, ότι θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητές μας να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στρέφοντας πάντα το βλέμμα μας στους πιο αδύναμους. Ξέρουμε, επίσης, ότι και σήμερα ακόμα στη χώρα μας οι μισθοί είναι χαμηλοί. Δεν είναι στο επίπεδο που θέλουμε να τους φτάσουμε.

Όλα αυτά είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να διαχειριστούμε. Όμως, επειδή έχουμε τη δυνατότητα με τη συνετή δημοσιονομική διαχείριση την οποία έχουμε κάνει, σπεύσαμε και εξαγγείλαμε για τον μήνα Απρίλιο ένα σημαντικό πρόσθετο πακέτο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, το οποίο ακόμα οι πολίτες δεν το έχουν δει.

Και γι’ αυτό και θέλω να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε για ενδεχόμενα νέα μέτρα τα οποία μπορεί να έρθουν, ας δρομολογήσουμε πρώτα τα μέτρα τα οποία έχουμε ψηφίσει. Σας διαβεβαιώνω ότι με το Οικονομικό Επιτελείο φροντίζουμε πάντα ώστε να υπάρχουν εφεδρείες σε περίπτωση που η κρίση αυτή κρατήσει περισσότερο από αυτό το οποίο περιμένουμε.

Έχουμε, όμως, να δρομολογήσουμε μέσα στον Απρίλιο την επιπρόσθετη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στους λογαριασμούς της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα 200 ευρώ τα οποία θα πάρουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι δικαιούχοι του επιδόματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, την πλατφόρμα για την στήριξη στα καύσιμα και την πολύ σημαντική -βλέπω στο ακροατήριο και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης- την πολύ σημαντική στήριξη την οποία δίνουμε στον πρωτογενή τομέα.

Μας απασχολεί πάρα πολύ τι γίνεται σήμερα στον πρωτογενή τομέα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι αντιμέτωποι με αυξημένες τιμές στα λιπάσματα, με αυξημένες τιμές στις ζωοτροφές, γι’ αυτό και μειώσαμε το ΦΠΑ, γι’ αυτό και δίνουμε επιστροφές στις ζωοτροφές, γι’ αυτό και κάνουμε πρόσθετες παρεμβάσεις για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Και θα στρέφουμε πάντα το βλέμμα μας στον πρωτογενή τομέα, διότι εκεί χτυπάει πραγματικά η καρδιά της πατρίδας μας, εκεί χτυπάει η καρδιά της ελληνικής οικονομίας.

Θα είμαστε, λοιπόν, κοντά στους πολίτες, κοντά στους πιο αδύναμους όσο κρατάει αυτή η κρίση. Όμως ταυτόχρονα -και αυτό σας παρακαλώ πολύ θέλω να το συγκρατήσετε- η κυβέρνηση αυτή παρότι αφιέρωσε πολύ μεγάλη ενέργεια στη διαχείριση όλων αυτών των εξωγενών κρίσεων, δεν έκανε την παραμικρή έκπτωση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος.

Εδώ, από αυτό το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πριν από τις εκλογές, είχα αναλάβει μια σειρά από συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Για το πώς θα μειώσουμε τους φόρους, για το πώς θα μειώσουμε τις εργοδοτικές εισφορές, για το πώς θα ξανακάνουμε την Ελλάδα αναπτυξιακό πόλο. Μια χώρα η οποία μπορεί να προσελκύει επενδύσεις σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους. Για το πώς θα δημιουργήσουμε πολλές και καλές δουλειές για τους Έλληνες.

Και αυτές μας τις δεσμεύσεις παρά τις δυσκολίες, τις υλοποιούμε με θρησκευτική ευλάβεια. Και όταν θα έρθει η ώρα να κριθούμε από τον ελληνικό λαό στο τέλος της τετραετίας και να διεκδικήσουμε και πάλι το δικαίωμα να κυβερνούμε τη χώρα με σταθερότητα και αυτοπεποίθηση, θα μπορείτε όλοι σας, όλα τα κομματικά στελέχη, να κοιτάνε τους πολίτες στα μάτια και να τους λένε, παρά τις δυσκολίες, τα είπαμε και τα κάναμε.

Διότι, είμαστε μια κυβέρνηση αξιόπιστη, η οποία πάνω από όλα βάζει το καλό των Ελλήνων πολιτών. Είμαστε μια κυβέρνηση που στρέφει το βλέμμα της πρωτίστως στους πιο αδύναμους. Και έτσι θα συνεχίσουμε τους 15, 16 μήνες, όσοι ακόμα μας χωρίζουν μέχρι τις εθνικές εκλογές. Θα είναι μήνες σκληρής δουλειάς. Θα ολοκληρώσουμε την τετραετία και θα κριθούμε για το έργο μας εν τω συνόλω. Και για την ικανότητά μας να διαχειριστούμε κρίσεις, διότι όλοι αντιλαμβάνονται σήμερα ότι ο κόσμος μπαίνει σε μια διαφορετική, ταραγμένη εποχή και θέλει στιβαρές και σταθερές ηγεσίες αλλά και για τη δυνατότητά μας να βελτιώνουμε τελικά τη ζωή των πολιτών.

Και εσείς εδώ, στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε πόσο πολύ έχουμε ασχοληθεί με τη βόρεια Ελλάδα, πόσο έχουμε ασχοληθεί με την πόλη της Θεσσαλονίκης, με το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα και αυτό θα είναι το αντικείμενο και των παρουσιάσεων που θα γίνουν στη συνέχεια. Πιστεύω ότι είναι δίκαιο -και μας το αναγνωρίζουν και οι επικριτές μας- ότι ποτέ δεν είχε δρομολογηθεί στη Θεσσαλονίκη με τέτοια συνέπεια ένας τέτοιος σημαντικός όγκος μεγάλων παρεμβάσεων που αλλάζουν ουσιαστικά, κ. Δήμαρχε, κ. Περιφερειάρχα, την όψη της πόλης. Και είναι έργα τα οποία υλοποιούνται παρά τις δυσκολίες. Από το Μετρό, μέχρι το flyover, μέχρι τη σύνδεση του προβλήτα 6, μέχρι την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το παράκτιο μέτωπο, το στρατόπεδο «Παύλος Μελάς». Θα σας μιλήσουν για όλα αυτά στη συνέχεια οι συμμετέχοντες στο πάνελ. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει, ταυτόχρονα όμως δεν αλλάζει μόνο με μεγάλα έργα υποδομής, αλλάζει διότι μετατρέπεται η πόλη σε ένα σύμβολο όλων των σημαντικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων που έχει αυτός ο τόπος. Μία πόλη η οποία μπορεί πια να προσελκύει επενδύσεις στην καινοτομία και στην υψηλή τεχνολογία.

Είναι αλήθεια αυτό το οποίο ειπώθηκε, ότι όταν η Pfizer ξεκίνησε να δρομολογήσει την επένδυσή της στη Θεσσαλονίκη και μιλούσα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Άλμπερτ Μπουρλά, έναν άνθρωπο που αγαπάει πραγματικά την πόλη στην οποία γεννήθηκε και την πόλη στην οποία μεγάλωσε, είχε τότε μεγάλο ανταγωνισμό, γιατί μια διεθνής εταιρεία δεν μπορεί απλά να έρχεται σε μία πόλη επειδή τυχαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος να είναι από εκεί. Και μεγάλο ανταγωνισμό από πολλές άλλες πόλεις για να κατευθυνθεί αυτή η επένδυση.

Ήρθε στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να είναι μία επένδυση της τάξης των 200-300 θέσεων εργασίας. Σήμερα έχει 700 και μπορεί να ξεπεράσει τους χίλιους. Γιατί έγινε αυτό; Έγινε αυτό διότι αυτή η πόλη, εκτός από την ομορφιά της, εκτός από την ωραία ποιότητα ζωής, προσφέρει κάτι εξαιρετικό: κι αυτό είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Αυτό βλέπουν οι εταιρείες οι οποίες έρχονται στη Θεσσαλονίκη για να επενδύσουν και να δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας.

Άρα, μια πόλη η οποία εκτός από το ότι βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών της με σημαντικά έργα υποδομής, μπορεί να είναι τουριστικός πόλος, μπορεί να είναι πόλος καινοτομίας, να είναι πόλος πολιτισμού, να είναι πόλος παιδείας. Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη την οποία οραματιζόμαστε.

Και, νομίζω, ότι έχει πάντα μια πολύ μεγάλη αξία να μπορούμε να βγαίνουμε λίγο πάνω από τη συγκυρία των γεγονότων και από τη μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε, σήμερα, και να μην ξεχνάμε ποτέ, ως στελέχη αυτής της μεγάλης παράταξης, της οποίας έχω την τιμή να ηγούμαι, να βλέπουμε την μεγάλη εικόνα.

Τι είναι αυτό, τελικά, το οποίο θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα, θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα μια πραγματική Ευρωπαϊκή χώρα στην οποία να είμαστε υπερήφανοι να ζούμε. Θέλουμε να γίνουμε από ουραγοί, πρωταγωνιστές. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτό είναι το όραμα το οποίο είχε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής για την Ελλάδα και το οποίο συνέχισαν όλοι όσοι ηγήθηκαν αυτής της παράταξης. Όλοι έβαλαν ένα σημαντικό λιθαράκι σε αυτή την κατεύθυνση.

Αυτό λοιπόν, αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να αλλάξουμε την πατρίδα μας θα τη συνεχίσουμε αταλάντευτα. Και θα τη συνεχίσουμε έχοντας εσάς, τα στελέχη μας, τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη γραμμή του αγώνα.

Η Νέα Δημοκρατία σήμερα, αγαπητέ Παύλο, είναι διαφορετική από τη Νέα Δημοκρατία του 2016. Είναι μία παράταξη μεγαλύτερη, ευρύτερη, πιο ανανεωμένη. Πιστεύω πιο δημιουργική, με πολύ περισσότερα ενεργά μέλη, κοντά στην κοινωνία. Αφουγκράζεται αυτή η παράταξη τον πραγματικό παλμό της κοινωνίας και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να εκπέμψουμε και στο Συνέδριό μας, το οποίο θα διοργανώσουμε στις αρχές Μαΐου. Επρόκειτο να γίνει τον Δεκέμβριο, θα γίνει τώρα τον Μάιο. Θα εκλέξουμε τα καινούρια μας όργανα και θα μπούμε, πια, στην τελική ευθεία, στον τελικό χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές.

Σας θέλω, λοιπόν, σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια όλους κοντά μας. Θέλω να βλέπετε, πάντα, τη μεγάλη εικόνα και να μη ξεχνάτε ότι στην Ιστορία της μεταπολίτευσης δεν νομίζω ότι υπήρχε άλλη κυβέρνηση που να διαχειρίστηκε τόσες δυσκολίες και 30 μήνες μετά την εκλογή της να έχει τόσο σημαντικό προβάδισμα από την αξιωματική αντιπολίτευση.

Αυτό μας γεμίζει με ευθύνη. Γιατί δεν αναμετριόμαστε με τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Αναμετριόμαστε με τον καλύτερό μας εαυτό. Αυτό θέλουμε. Κάθε μέρα, να γινόμαστε καλύτεροι, να αναμετριόμαστε τελικά με τα προβλήματα των πολιτών τα οποία δεν έχουν χρώμα. Αυτή η παράταξη δεν κάνει διακρίσεις. Είναι εδώ για το καλό όλων των Ελλήνων, πρωτίστως των λιγότερο προνομιούχων. Σε αυτό το δρόμο, λοιπόν, θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με αυτοπεποίθηση, με σιγουριά, με την στήριξη των στελεχών μας, όντας σίγουροι ότι είμαστε από τη σωστή πλευρά της Ιστορίας, για να αλλάξουμε την Ελλάδα προς όφελος όλων των Ελληνίδων, όλων των Ελλήνων.

Ανανεώνουμε το ραντεβού της συνάντησής μας στο τακτικό μας Συνέδριο, στις αρχές Μαΐου, σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη και για τους αγώνες που πάντα κάνετε για τη μεγάλη μας παράταξη, για τη Νέα Δημοκρατία, την οποία όλοι τόσο πολύ αγαπάμε.





