Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκρήξεις στην Οδησσό

Οι Ρώσοι αποσύρουν στρατιωτικές δυνάμεις από τον βορά, αλλά ο Ζελένσκι δήλωσε ότι στοχεύουν να καταλάβουν εδάφη στα νοτιοανατολικά.

Σειρά εκρήξεων ακούσθηκε σήμερα το πρωί στην Οδησσό και τουλάχιστον τρεις στήλες μαύρου καπνού, καθώς και φλόγες φαίνονται να υψώνονται από μια κατά τα φαινόμενα βιομηχανική ζώνη, δήλωσε στο Ρόιτερς αυτόπτης μάρτυρας και μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Οδησσός δέχεται επίθεση με πυραύλους και υπάρχουν αναφορές για πυρκαγιές σε μερικές περιοχές, ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο της πόλης σε ανάρτησή του στο Ίντερνετ. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι εκρήξεις σημειώθηκαν γύρω στις 6 π.μ..

Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι η ένταση των ρωσικών αεροπορικών και πυραύλων έχει μειωθεί, προσθέτοντας ότι η Μόσχα συνεχίζει να αποσύρει στρατιωτικές της μονάδες από τη βόρεια Ουκρανία.

Σε μια ανάρτηση στο Facebook, το γενικό επιτελείο είπε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις που υποχωρούν τοποθετούν νάρκες σε δρόμους και σε ορισμένους οικισμούς.

Την ίδια στιγμή όμως, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένκσι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις στοχεύουν να καταλάβουν τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας και εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του ότι τα δυτικά κράτη δεν έχουν παράσχει στο Κίεβο επαρκή αριθμό αντιπυραυλικών συστημάτων.

Σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο Ζελένσκι επαίνεσε επίσης τις δυνάμεις που υπερασπίζονται την Μαριούπολη, λέγοντας ότι η αντίστασή τους επέτρεπε σε άλλες πόλεις να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο.

