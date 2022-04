Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου στον ΑΝΤ1: Ο Μάνος Δασκαλάκης χύνει “κροκοδείλια δάκρυα” για να φανεί “άγιος”

Τι δήλωσε αποκλειστικά στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι”, μέσα από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, η γυναίκα που κατηγορείται για την δολοφονία της κόρης της, Τζωρτζίνας.

«Θα κάνω τα πάντα για να δουν τι μάνα είχαν τα παιδιά», δήλωσε την Κυριακή στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Μιλώντας μέσα από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, εν αναμονή της μεταγωγής της την Δευτέρα ενώπιον της ανακρίτριας, προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της δολοφονίας της κόρης της Τζωρτζίνας, μέσω της χορήγησης κεταμίνης, η Ρούλα Πισπιρίγκου έστρεψε τα βέλη της προς τον σύζυγο της και πατέρα των τριών νεκρών παιδιών, Μάνο Δασκαλάκη, απαντώντας στις δηλώσεις που εκείνος έκανε σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 η Ρούλα Πισπιρίγκου «θα φέρω ότι τεχνική υπάρχει για να αποδείξω την αλήθεια και όχι σαν μερικούς, μερικούς που κάνουν τα κροκοδείλια δάκρυα για να φανούν “άγιοι”», βάζοντας στο κάδρο τον πατέρα των τριών κοριτσιών, που δήλωσε πως θα στηρίξει την κατηγορία εναντίον της συζύγου του.

Τι δήλωσε ο Μάνος Δασκαλάκης

Ο Μάνος Δασκαλάκης, ο πατέρας των τριών αδικοχαμένων παιδιών από την Πάτρα, έδωσε την δεύτερη τηλεοπτική του συνέντευξη και "αδειάζει" τη Ρούλα Πισπιρίγκου.

Ο πατέρας των τριών παιδιών από την Πάτρα, λύνει τη σιωπή του και μιλάει μπροστά στην κάμερα για τις καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση θρίλερ.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στην εφημερίδα «Μπαμ», ο Μάνος Δασκαλάκης είπε πως "δεν κρύβεται, δεν είναι εξαφανισμένος και θέλει να μάθει την αλήθεια". Ερωτηθείς τι θα κάνει από εδώ και πέρα, μετά τη σύλληψη της Ρούλας Πισπιρίγκου και την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, με τη χρήση κεταμίνης είπε στον Πέτρο Κουσουλό πως «είναι ξεκάθαρη η θέση μου. Δεν έχω να φοβηθώ κανέναν και τίποτα. Θέλω να μάθω την αλήθεια για τα παιδιά μου. Από πού βρέθηκε η κεταμίνη, από πού προμηθεύτηκε την κεταμίνη. Πώς την έδωσε; Τι έγινε με τα άλλα δύο μου παιδιά».

Στο απόσπασμα από τη συνέντευξη που θα δημοσιευθεί αύριο ο Μάνος Δασκαλάκης είπε «Δεν έχω να κρύψω κάτι. Δεν είμαι εξαφανισμένος από πουθενά. Εχω πάθει το μεγαλύτερο σοκ της ζωής μου. Δεν περίμενα ποτέ ότι στα 30 μου χρόνια θα φτάσω και θα μάθω κάτι τέτοιο. Θέλω να ακουστεί μόνο η αλήθεια. Δεν έχω κανέναν άλλο λόγο. Ποτέ δεν έκρυψα την αλήθεια και ποτέ δεν έχω να κρύψω κάτι. Έλεγα σε κάθε θάνατο μετανιώνω που δουλεύω τόσες ώρες για να κάνω το καλύτερο για τα παιδιά μου και δεν έχω ζήσει κάποιες στιγμές μαζί τους. Εάν μετάνιωνα μία φορά τότε, μετανιώνω 50 τώρα. Πάντα δούλευα όμως για να τους κάνω το καλύτερο. Ποτέ δεν περίμενα πως θα φτάσει αυτή η στιγμή» είπε ο πατέρας των αδικοχαμένων παιδιών από την Πάτρα, με μάτια βουρκωμένα.

Συνέχισε: «Είναι ξεκάθαρη η θέση μου. Δεν έχω να φοβηθώ κανέναν και τίποτα. Ακόμα και τώρα θα πω ότι θέλω να μάθω την αλήθεια για τα παιδιά μου. Από πού βρέθηκε η κεταμίνη, από πού προμηθεύτηκε την κεταμίνη. Πώς την έδωσε; Τι έγινε με τα άλλα δύο μου παιδιά».

