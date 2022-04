Πολιτική

Ενεργειακή κρίση - Σκρέκας: τα εναλλακτικά μέτρα αν “κλείσει τις στρόφιγγες” η Ρωσία

Τι είπε για τις επιδοτήσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η υπόγεια αποθήκη στην Ιταλία, η πλωτή δεξαμενή στην Ρεβυθούσα και η πληρωμή από το Κράτος των χρεών ευάλωτων νοικοκυριών.

«Βιώνουμε εκρηκτικές τιμές ενέργειας», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Κώστας Σκρέκας είπε ότι η Κυβέρνηση και η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο μιας οριστικής διακοπής της ροής ενέργειας από την Ρωσία, όπως απειλεί η Μόσχα, λέγοντας πως «έχουμε σχεδιάσει έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης μιας τέτοιας κατάστασης».

«Στις 25 του μηνός εκπνέει η προθεσμία που έχει δοθεί στις ευρωπαϊκές εταιρείες που προμηθεύονται ενέργεια, να απαντήσουν για το νέο σχήμα πληρωμών που επιθυμεί η Ρωσία, εμείς στις 20 Απριλίου θα πληρώσουμε κανονικά και μετά θα υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση γιατί είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα», είπε ο κ. Σκρέκας.

Συμπλήρωσε πως «εμείς έχουμε δημιουργήσει τις πρόνοιες, ώστε και σε τέτοια έκτακτη περίπτωση, να αντικαταστήσουμε, στο μέτρο του δυνατού, τα αποθέματα ενέργειας, κάτι που δεν μπορούν να κάνουν άλλες χώρες».

Μεταξύ των μέτρων που έχει εξετάσει η ελληνική πλευρά, ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας είπε πως «διερευνούμε την διεθνή διαθεσιμότητα φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου, που μπορούμε να εισάγουμε από άλλες χώρες με καράβια. Ακόμη, ζητήσαμε από τον ΔΕΣΦΑ άμεσα να δημιουργήσουμε μια νέα πλωτή δεξαμενή φυσικού αερίου, δίπλα από την υφιστάμενη στην Ρεβυθούσα και μελετούμε την δυνατότητα να αποθηκεύσουμε στρατηγικά αποθέματα σε υπόγεια αποθήκη στην Ιταλία».

Όπως προσέθεσε, «έχει εκπονηθεί ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας των ορυχείων της ΔΕΗ (σημ: για τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας), ενώ υπάρχει και η ευχέρεια μετατροπής λειτουργίας 4 μεγάλων και 1 μικρής μονάδας της ΔΕΗ, δηλαδή 4,5 μονάδων, ώστε αντί για φυσικό αέριο με το οποίο λειτουργούν σήμερα, να λειτουργούν με πετρέλαιο».

Όπως επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο κ. Σκρέκας είπε ότι συνεχίζεται τον Απρίλιο η στήριξη των πολιτών και της αγοράς από την Κυβέρνηση.

Χαρακτηριστικά ανέφερε πως "για τον Απρίλιο έχουμε διπλασιάσει την επιδότηση για τα νοικοκυριά και έχουμε υπερδιπλασιάσει την επιδότηση για τις επιχειρήσεις, ενώ για τις μικρές επιχειρήσεις θα απορροφήσουμε το 80% της αύξησης και αναδρομικά θα επιστρέψουμε ένα μεγάλο τμήμα της αύξησης από την ρήτρα αναπροσαρμογής, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο".

Ακόμη, σε ότι αφορά τα ευάλωτα νοικοκυριά, στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, λόγω οφειλών, ο κ. Σκρέκας είπε πως «καλύπτουμε το κόστος επανασύνδεσης και καλύπτουμε έως 6.000 ευρώ τα χρέη και ποσοστιαία πάνω από το ποσό αυτό», ώστε να υπάρξει εκ νέου σύνδεση των σπιτιών στο δίκτυο.

Καταλήγοντας, ο κ. Σκρέκας είπε πως η Κυβέρνηση συγκεντρώνει ποσά από υπερπλεονάσματα που δημιουργούνται από τις επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο ενέργειας και από τις δημοπρασίες των ρύπων και διοχετεύονται σε μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

