Λογαριασμοί ρεύματος: το ποσό επιδότησης για τον Απρίλιο

Τι αναφέρει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ύψος της επιδότησης σε οικιακά τιμολόγια και επιχειρήσεις για τον Απρίλιο.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ενημέρωσε με επιστολή τις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για την επιδότηση των λογαριασμών τον Απρίλιο.

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

Οικιακά Τιμολόγια

Η επιδότηση αφορά στις κύριες κατοικίες (περίπου 4,2 εκατ. παροχές) σύμφωνα με τις δηλώσεις εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.

Η επιδότηση χορηγείται σε όλους τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).

Για καταναλωτές που είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται σε: Για τις πρώτες 150 kWh του μήνα στο ποσό των 270 ευρώ/MWh. Για κατανάλωση από 151 έως 300 kWh του μήνα στο ποσό των 210 ευρώ/MWh.

Η μέση μηνιαία ενίσχυση για ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει μέχρι 300 KWh/μήνα αυξάνεται κατά 80% τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο, από 40 ευρώ σε 72 ευρώ.

Για τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των 290 ευρώ/MWh για τις πρώτες 300 kWh κατανάλωσης του μήνα. Η μέση μηνιαία ενίσχυση για το ΚΟΤ από 53 ευρώ τον Μάρτιο αυξάνεται στα 87 ευρώ τον Απρίλιο.

Μη Οικιακά Τιμολόγια (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις)

Για τους επαγγελματικούς καταναλωτές, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια, η μοναδιαία επιδότηση διπλασιάζεται τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο και διαμορφώνεται σε 130 ευρώ/MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση.

Για επαγγελματικούς καταναλωτές (επαγγελματική, βιομηχανική, αγροτική χρήση) με παροχή ισχύος μέχρι 35 kVA και για όλα τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος παροχής, επιδοτείται το σύνολο της κατανάλωσης επιπρόσθετα με 100 ευρώ/MWh. Συνεπώς, η συνολική μοναδιαία επιδότηση των κατηγοριών αυτών ανέρχεται σε 230 ευρώ/MWh. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των δικαιούχων αυξάνεται κατά 80.000, σε 1.240.000, δεδομένου ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα λάβουν την πρόσθετη επιδότηση των 100 ευρώ/MWh μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με παροχή ισχύος έως 25 kVA.

Ειδικά για την περίπτωση των αρτοποιείων, οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να λάβουν από τους πελάτες τους στοιχεία για την επιβεβαίωση των δικαιούχων (βεβαίωση σχετικών ΚΑΔ, ΑΦΜ, κλπ).

Το μέτρο επιδότησης του συνόλου της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για επαγγελματικούς καταναλωτές με παροχή ισχύος έως 35 kVA και για όλα τα αρτοποιεία, θα ισχύσει αναδρομικά για την κατανάλωση των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2022.

