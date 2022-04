Οικονομία

Φυσικό αέριο: Κίνδυνος για την επιβολή δελτίου στην Ευρώπη!

Νέα έκρηξη τιμών καθώς η Μόσχα δεν δείχνει διατεθειμένη να κάνει πίσω στην απαίτηση να πληρωθεί σε ρούβλια. Επώδυνη η διαδικασία απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο.

Οι ροές του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη συνεχίζονται κανονικά, διαβεβαιώνει σήμερα η Gazprom. Ωστόσο οι τιμές επιδίδονται σε νέο ράλι, καθώς έχει σημάνει συναγερμός για τις προμήθειες στην αγορά. Αιτία; Ο απρόβλεπτος Βλαντίμιρ Πούτιν που ενώ το πρωί της Πέμπτης διαβεβαίωνε τον Μάριο Ντράγκι ότι δεν αλλάζει κάτι στα συμβόλαια των Ευρωπαίων, το απόγευμα της ίδιας ημέρας υπέγραφε διάταγμα, που προβλέπει την πληρωμή αποκλειστικά σε ρούβλια μέσω ρωσικής τράπεζας.

Ακόμη όμως και εάν τελικά βρεθεί κάποιο παραθυράκι, ώστε οι Ρώσοι να πάρουν τα ρούβλια που χρειάζονται και οι Ευρωπαίοι να δείξουν ότι δεν οπισθοχωρούν, είναι δεδομένο ότι η εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει χαθεί και η Ε.Ε. θα επιχειρήσει να μειώσει κάθε τρόπο την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια.

Θα εισάγει περισσότερο LNG από ΗΠΑ, Κατάρ και άλλες χώρες, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για να καλύψει το ρωσικό κενό. Και υποδομές (αγωγοί δηλαδή) για τη μεταφορά φυσικού αερίου δεν γίνονται από τη μία ημέρα στην άλλη. Οι περισσότεροι αναγνωρίζουν πλέον ότι η διαδικασία της απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο θα είναι επώδυνη και θα απαιτήσει μεταξύ άλλων και μείωση της κατανάλωσης.

Η Γερμανία ήδη προειδοποίησε ότι σύντομα μπορεί να αντιμετωπίσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία πρακτικά θα σημαίνει την επιβολή δελτίου στην παροχή φυσικού αερίου. Μάλιστα ο υπουργός Οικονομίας, Ρόμπερτ Χάμπεκ, κάλεσε καταναλωτές και επιχειρήσεις να μειώσουν την κατανάλωσή τους ήδη από τώρα- ακόμη και χωρίς να ληφθεί επισήμως το δραστικό μέτρο του δελτίου.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην Αυστρία, όπου η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε το πρώτο στάδιο ενός σχεδίου εκτάκτου ανάγκης τριών σημείων. Στο τρίτο στάδιο προβλέπεται και εδώ δελτίο στην ενέργεια.

Αναλυτές του Φόρουμ Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κέμπρτιζ σχολίαζαν πως Γερμανία και Αυστρία δεν θα πορευθούν μόνες σε αυτόν τον δρόμο. Πολύ σύντομα θα αναγκαστούν πιθανότατα να ακολουθήσουν και άλλες χώρες της Ευρώπης με υψηλή εξάρτηση από τη Ρωσία. Θα πρέπει άλλωστε να θυμίσουμε ότι μόνο στον πρώτο μήνα από την έναρξη του πολέμου η Ε.Ε. δαπάνησε 17 δισ. ευρώ για την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου.

