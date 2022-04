Πολιτική

Ουκρανία - Δένδιας από Οδησσό: η Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα την ομογένεια (εικόνες)

Ο Υπουργός Εξωτερικών, σε ένα ταξίδι υψηλού συμβολισμού, τέθηκε επικεφαλής της παράδοσης ανθρωπιστική βοήθειας για την στήριξη των ομογενών μας.

Στην Οδησσό έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής ο Υπουργός Εξωτερικών.

Ο Νίκος Δένδιας τέθηκε επικεφαλής επιχείρησης μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας, με αποδέκτη την δημοτική Αρχή της Οδησσού.

Έναρξη της επίσκεψης στην Οδησσό από το ???? Γενικό Προξενείο που επαναλειτουργεί και όπου συναντήθηκα με ομογενείς μας. Επίσκεψη και στο Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας όπου απέθεσα λουλούδια στο Μνημείο του Όρκου των Φιλικών (photos ΑΜΠΕ). pic.twitter.com/FQqxVsCsPm — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 3, 2022

Αμέσως μετά από την άφιξή του, ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε το ελληνικό Γενικό Προξενείο της Οδησσού, το μοναδικό σε λειτουργία προξενείο κράτους-μέλους της Ε.Ε. στην περιοχή.

Εκεί, ο Υπ. Εξωτερικών συναντήθηκε με εκπροσώπους ομογενειακών οργανώσεων και εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξη της Ελλάδας στην ελληνική ομογένεια, ενώ ενημερώθηκε για τις προκλήσεις, μετά από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Εν συνεχεία, επισκέφτηκε το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας, όπου απέθεσε λουλούδια στο Μνημείο του Όρκου των Φιλικών.

«Υπό τις δυσχερέστερες των συνθηκών, η Ελληνική παρουσία στην Οδησσό παραμένει ζωντανή, πιστή στο πνεύμα των ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας», έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών του Μουσείου της Φιλικής Εταιρείας, στην Οδησσό, ο Νίκος Δένδιας.

Το αεροπλάνο που μετέφερε από την Αθήνα την αποστολή, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Κισινάου, όπου τον υποδέχθηκε η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία (με παράλληλη διαπίστευση στη Μολδαβία), Σοφία Γραμματά.

Εν συνεχεία, οδικώς πέρασε τα σύνορα Μολδαβίας - Ουκρανίας, με προορισμό την Οδησσό.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, σκοπός της επίσκεψης πέραν της μεταφοράς βοήθειας, είναι η δημιουργία διαρκούς μηχανισμού διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, η συνάντηση με μέλη της ελληνικής κοινότητας, καθώς και η επίσκεψη και διαπίστωση της κατάστασης χώρων, άρρηκτα συνδεδεμένων με την ελληνική ιστορία, όπως το Μουσείο Φιλικής Εταιρίας.





Το μεσημέρι ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Οδησσού, Γενάντι Τσουκάνοφ, με τον οποίο όπως σημείωσε ο Υπ. Εξωτερικών σε ανάρτηση του, «συζητήσαμε για την ισχυρή παρουσία της ελληνικής ομογένειας στην πόλη, στο πλαίσιο των ιστορικών δεσμών του ελληνισμού με την Οδησσό, και τις προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει»

Συναντήθηκα με τον Δήμαρχο της Οδησσού Gennadiy Trukhanov. Συζητήσαμε για την ισχυρή παρουσία της ελληνικής ομογένειας στην πόλη, στο πλαίσιο των ιστορικών δεσμών του ελληνισμού με την Οδησσό, και τις προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει. (photos ΑΜΠΕ) pic.twitter.com/3eW6drnw99 — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 3, 2022

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης, σχετικά με το ταξίδι του κ. Δένδια στην Οδησσό, αναφέρεται «Την ώρα που ο ελληνισμός της Μαριούπολης κινδυνεύει, ο ΥΠΕΞ κ. Δένδιας επισκέπτεται την Οδησσό, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακρυά από τον τόπο μαρτυρίου χιλιάδων Ελλήνων, για να ανακοινώσει την «διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων». Οι ολέθριες επιλογές του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του κ. Νίκου Δένδια θέτουν σε κίνδυνο μία αρχαία κοιτίδα του ελληνισμού, εγκλωβίζοντας τους ομογενείς μας σε διασταυρούμενα πυρά. Την ίδια στιγμή, κάνουν λόγο για «υπερήφανη πολιτική» μέσω των δικών τους, ελεγχόμενων ΜΜΕ, αντί να σκύβουν το κεφάλι για το κακό που έχουν προκαλέσει. Ας προκηρύξουν άμεσα εκλογές, πριν η καταστροφή γίνει μη αναστρέψιμη».





