Ουκρανία - Οδησσός: Ο Δένδιας επικεφαλής αποστολής που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια

Λίγο πριν την έλευση Δένδια στην Οδησσό, σειρά εκρήξεων ακούσθηκε στην πόλη. Ποιες συναντήσεις θα έχει ο ΥΠΕΞ στην περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα αφιχθεί το πρωί της Κυριακής στην Οδησσό.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, θα μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία θα παραδοθεί στις δημοτικές αρχές της πόλης.

Σκοπός της επίσκεψης πέραν της μεταφοράς βοήθειας, είναι η δημιουργία διαρκούς μηχανισμού διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, συνάντηση με μέλη της ελληνικής κοινότητας, η επαναλειτουργία του Γενικού Προξενείου στην πόλη, καθώς και η επίσκεψη και διαπίστωση της κατάστασης χώρων άρρηκτα συνδεδεμένων με την ελληνική ιστορία, όπως το Μουσείο Φιλικής Εταιρίας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Να σημειωθεί πως σειρά εκρήξεων ακούσθηκε σήμερα το πρωί στην Οδησσό και τουλάχιστον τρεις στήλες μαύρου καπνού, καθώς και φλόγες φαίνονται να υψώνονται από μια κατά τα φαινόμενα βιομηχανική ζώνη, δήλωσε στο Ρόιτερς αυτόπτης μάρτυρας και μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

