Μάικ Σιζέφσκι: Τέλος εποχής για τον “Coach Κ”

Μετά από 42 χρόνια γεμάτα τίτλους και διακρίσεις ο σπουδαίος τεχνικός και 3 φορές Ολυμπιονίκης κάθισε για τελευταία φορά στον πάγκο.

Μετά από 42 χρόνια σπουδαίας και γεμάτης διακρίσεις καριέρας, ο Μάικ Σιζέφσκι, κάθισε για τελευταία φορά στον πάγκο. Ο «Coach K», όπως είναι το προσωνύμιο του, καθοδήγησε την ομάδα του Πανεπιστημίου Ντιουκ, στον ημιτελικό του NCAA, όπου γνώρισε την ήττα με 81-77 από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας.

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας μπάσκετ των ΗΠΑ, από το 2006 έως το 2016, είναι τρεις φορές Ολυμπιονίκης, οδηγώντας την «Team USA» στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου (2008), του Λονδίνου (2012) και του Ρίο Ντε Τζανέϊρο (2016).

Ο 75χρονος τεχνικός, είχε ανακοινώσει ότι η τρέχουσα, ήταν η τελευταία του σεζόν στα γήπεδα και ήθελε να οδηγήσει τους «Blue Devils» του, σε έναν έκτο τίτλο στο NCAA, όμως δεν τα κατάφερε.

Η συγκίνηση του Σιζέφσκι, ήταν έκδηλη πριν τον αγώνα, μετά την παρουσίαση ενός δεκάλεπτου αφιερωματικού βίντεο, στο οποίο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι «αστέρες» του NBA Τζέιμς Χάρντεν και Κέβιν Ντουράντ.

Ο «Coach K», ο οποίος έχει... γαλουχήσει σπουδαίους παίκτες όπως ο Κάϊρι Ιρβινγκ, ο Τζέϊσον Τέϊτουμ και ο Ζαϊόν Ουίλιαμσον, αποχαιρετά τα παρκέ με 1.202 (!) νίκες.

«Με όλα τα χρόνια του στο μπάσκετ, έχει επηρεάσει τόσες πολλές ζωές. Απλώς αισθάνομαι τυχερός που είμαι ένας από αυτούς. Είναι κάτι περισσότερο από προπονητής για εμένα και για πολλούς άλλους», επεσήμανε προ ημερών, ο Ιρβινγκ.

