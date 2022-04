Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ, με τον αριθμό των νέων μολύνσεων, ανά περιφερειακή ενότητα, τις προηγούμενες 24 ώρες.

Δεκάδες είναι οι θάνατοι που καταγράφηκαν το προηγούμενο 24ώρο και προστέθηκαν στην μακρά «μαύρη λίστα» των νεκρών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια, ενώ εκατοντάδες είναι καθημερινά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Κυριακή 10.358 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 10.358 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 2 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων κανένα δεν εντοπίστηκε σε ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας.

Το τελευταίο 24ωρο στην Αττική εντοπίστηκαν 2.795 νέα κρούσματα κορονοϊού, ενώ στην Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν ακόμη 941 μολύνσεις.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφερειακές ενότητες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανίας

Αρκαδίας

Αχαΐας

Εύβοιας

Ηλείας

Ηράκλειου

Ιωαννίνων

Καρδίτσας

Κέρκυρας

Κοζάνης

Κορινθίας

Λακωνίας

Λάρισας

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Σερρών

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Χανίων.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

