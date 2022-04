Πολιτισμός

Πέθανε ο Ηλίας Κουσκουβέλης

Ο Ηλίας Κουσκουβέλης έφυγε ύστερα από άνιση μάχη που έδωσε τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο.

Έφυγε, σε ηλικία 61 ετών, ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2006 - 2010), Ηλίας Κουσκουβέλης, ύστερα από άνιση μάχη που έδωσε τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο.

Καταγόμενος από τη Νέα Φώκαια Χαλκιδικής, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, συνέχισε τις σπουδές του στο εξωτερικό, όπου, μεταξύ άλλων, απέκτησε μεταπτυχιακό στη Νομική Σχολή του Πανεπιστήμιο Nantes της Γαλλίας με ειδίκευση στο Δίκαιο της Θάλασσας. Εργάστηκε ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Washington, Seattle των ΗΠΑ, για το Κέντρο Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και Αέρα στο Πανεπιστήμιο της Nantes, Γαλλία, για το Νομικό Τμήμα Διαστημικών Υποθέσεων και το Τμήμα Πολιτικών Υποθέσεων Συμβουλίου Ασφαλείας στον ΟΗΕ, στο Υπουργείο Προεδρίας, από το 1992-1994 και ως εμπειρογνώμων με τη 12η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Ελλάδα το 1992.

Εκτός της ακαδημαϊκής του δραστηριότητας συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, διετέλεσε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας του υπουργείου Εξωτερικών, εξωκοινοβουλευτικό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων. Το 2011 τιμήθηκε για την προσφορά του από τη Γαλλική Δημοκρατία με το παράσημο του Ακαδημαϊκού Φοίνικα.

Το ερευνητικό, διδακτικό και συγγραφικό του έργο αφορά τις Διεθνείς Σχέσεις, τη Διαχείριση Κρίσεων και τις Διαπραγματεύσεις, την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση την Στρατηγική και ειδικότερα τον τομέα της Πυρηνικής Στρατηγικής, την εξωτερική πολιτική. Ασχολήθηκε με ζητήματα τόσο της Ελληνικής, όσο και της Κυπριακής Εξωτερικής πολιτικής και συνέγραψε και επιμελήθηκε βιβλία στα ελληνικά και τα αγγλικά, ενώ δημοσίευσε σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά για θέματα που άπτονται των ερευνητικών του ενδιαφερόντων.

Ο πρώην Πρύτανης και επί σειρά ετών καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ήταν παντρεμένος με τη Λία Στρίκου και ήταν πατέρας δύο παιδιών.

