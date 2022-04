Αθλητικά

Μπακς - Μάβερικς: Ο Ντόντσιτς απογοήτευσε τον Giannis (βίντεο)

Ο Λούκα Ντόντσιτς κατέγραψε το τρίτο του double-double στις τέσσερες τελευταίες αναμετρήσεις, οδηγώντας τους Ντάλας Μάβερικς στη νίκη με 118-112 επί των Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι.

Ο Σλοβένος σταρ σημείωσε 32 πόντους, μοίρασε 15 ασίστ και μάζεψε 8 ριμπάουντ, βοηθώντας το Ντάλας να βελτιώσει το ρεκόρ του σε 49-30. Ο Ντουάιτ Πάουελ πρόσθεσε 22 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο Ρέτζι Μπούλοκ σημείωσε 16 πόντους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάλεψε από το Μιλγουόκι (48-30) με 28 πόντους και 10 ριμπάουντ, σημειώνοντας το έβδομο σερί double-double. Ο Τζρου Χόλιντεϊ πρόσθεσε 20 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις σταμάτησε στους 17 πόντους και ο Μπρουκ Λόπεζ στους 14.





Στη Βοστώνη, ο Τζέιλεν Μπράουν σταμάτησε στους 32 πόντους και ο Τζέισον Τέιτουμ στους 22, στη νίκη των Μπόστον Σέλτικς με 144-102 επί των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς. Ο Ντέρικ Γουάιτ πρόσθεσε άλλους 17 πόντους για τους Κέλτες, οι οποίοι προηγήθηκαν με 43 πόντους στην τελευταία εντός έδρας υποχρέωση τους στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ (ακολουθούν τρεις εκτός έδρας αναμετρήσεις μέχρι το φινάλε). Με την αποψινή νίκη οι Σέλτικς (49-30) αναρριχήθηκαν στη δεύτερη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, προσπερνώντας τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις και ο Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ προσπάθησαν από τους Ουίζαρνς (34-44), σημειώνοντας από 17 πόντους, ενώ ο Ις Σμιθπρόσθεσε 16. Η Ουάσιγκτον είχε κερδίσει τέσσερα από τα πέντε προηγούμενα παιχνίδια της, ενώ αγωνίστηκε χωρίς τον φόργουορντ της Κάιλ Κούζμα, ο οποίος έμεινε εκτός για ένατο διαδοχικό αγώνα, λόγω τενοντίτιδας στο δεξί γόνατο.

