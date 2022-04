Αθλητικά

Σακίλ Ο’ Νιλ για Αντετοκούνμπο: Μια μέρα θα λέμε “η λίγκα του ανήκει”

Βαθιά «υπόκλιση» ενός εκ των κορυφαίων του ΝΒΑ στον “Greek Freak”.

Τα καλύτερα είχε να πει για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο Σακίλ ο΄Νίλ μετά τη νίκη των Μπακς στο Μπρούκλιν επί των Νετς (120-119) και με τον «Giannis» να σημειώνει 44 πόντους και παράλληλα να γίνεται ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μπακς.

Ο «Shaq» υποστήριξε πως έρχεται η ημέρα, που ο Αντετοκούνμπο θα είναι ο καλύτερος παίκτης στο πρωτάθλημα πέραν πάσης αμφιβολίας.

«Αγαπώ αυτό το παιδί. Θέλει να παίζει. Πολλοί αναρωτιούνται για το ποιος είναι ο καλύτερος. Ο Γουέιντ, ο Κόμπι, ο ΛεΜπρόν. Ο Γιάννης λέει "ναι είστε οι καλύτεροι αλλά εγώ έρχομαι". Μία ημέρα, θα λέμε ότι η λίγκα του ανήκει, ότι ο Γιάννης είναι ο καλύτερος. Τελεία και παύλα», τόνισε ο θηριώδης, πρώην σέντερ των Λέικερς.

