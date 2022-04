Κόσμος

Σερβία: επανεκλογή Βούτσιτς στην Προεδρία της Δημοκρατίας

Με μεγάλο ποσοστό, από τον πρώτο γύρο των εκλογών, διασφάλισε την παραμονή του στο ύπατο αξίωμα της Σερβίας, ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς

Την επανεκλογή του στην προεδρία της Δημοκρατίας της Σερβίας εξασφαλίζει ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Σύμφωνα με ανεπίσημα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρία δημοσκοπήσεων IPSOS/Cesid, η οποία είχε παρατηρητές σε εκλογικά τμήματα, με καταμετρημένο το 60,9% των ψήφων ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς έλαβε το 59,3% και εκλέγεται από τον πρώτο γύρο.

Δεύτερος φέρεται να είναι ο υποψήφιος του συνασπισμού «Ενωμένοι για την Σερβία» Ζντράβκο Πόνος με 17,4%.

Για τη Βουλή, σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) του Βούτσιτς έλαβε 43,2%. Ακολουθεί ο συνασπισμός «Ενωμένοι για την Σερβία» με 17,4% και τρίτο έρχεται το Σοσιαλιστικό Κόμμα (SPS) με 11,6%.

Άλλα τέσσερα κόμματα έλαβαν ποσοστό μεγαλύτερο του 3% και θα εκπροσωπηθούν στην Βουλή.

Ανάλογα ποσοστά, με μικρή διαφορά, ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Ο πρόεδρος της Σερβίας σχολιάζοντας την είσοδο τριών ακραίων εθνικιστικών κομμάτων στην Βουλή, εκτίμησε ότι οφείλεται στον πόλεμο στην Ουκρανία, υπονοώντας ότι κάποιοι ψηφοφόροι επέλεξαν κόμματα που υποστήριζαν ανοιχτά την Ρωσία.

Εντύπωση προκάλεσε το ότι η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, μία ώρα αφού έκλεισαν οι κάλπες, ανακοίνωσε ότι δεν θα δώσει συνεντεύξεις Τύπου για το αποτέλεσμα μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν έντονα, μιλώντας για κατάλυση των δημοκρατικών θεσμών.

Χαρακτηριστικό των εκλογών στη Σερβία ήταν η σχετικά μεγάλη προσέλευση στις κάλπες: ξεπέρασε το 60%, ενώ σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις τα τελευταία εφτά χρόνια η συμμετοχή δεν ξεπέρασε το 57%.