Πολιτική

Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων: ανάρτηση Σακελλαροπούλου με την γάτα της

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι γνωστό ότι αγαπά τα ζωά και έτσι με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων ζώων, μας δείχνει την Καλυψώ!

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, έκανε μία δημοσίευση λόγω της παγκόσμιας ημέρας, δείχνοντας μας τη γάτα της, την Καλυψώ που έχει κλέψει τις εντυπώσεις με την παρουσία της στο Προεδρικό Μέγαρο.

Συγκεκριμένα, ανήρτησε μία σειρά φωτογραφιών και έγραψε στη λεχάντα που τις συνόδευαν: «Όπως και η Καλυψώ, χιλιάδες σκύλοι και γάτες εγκαταλείπονται σε όλη τη χώρα. Περισσότερα από 400 φιλοζωικά σωματεία -πολλά από αυτά στελεχωμένα από εθελοντές- εργάζονται καθημερινά για τη φροντίδα, τον εμβολιασμό και τη στείρωση των ζώων. Αυτό όμως δεν αρκεί. Υιοθετήστε με υπευθυνότητα ένα αδέσποτο. Η αγάπη και η ευγνωμοσύνη που θα λάβετε δεν περιγράφονται με λόγια»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Sakellaropoulou (@presidencygr)

