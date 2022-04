Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: “Η κεταμίνη ίσως προέρχεται από άτομο του περιβάλλοντός της”

Συνεχίζονται οι έρευνες για να διακριβωθεί ο τρόπος, με τον οποίο προμηθεύτηκε την κεταμίνη σύμφωνα με τις αρχές η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Φλαμή, η πληροφορία που έχει φτάσει στις αρχές τις τελευταίες ώρες σε σχέση με το πώς βρέθηκε η κεταμίνη είναι πως προέρχεται από το οικογενειακό περιβάλλον του Μάνου Δασκαλάκη και ήδη ερευνείται.

Η οικογένεια Δασκαλάκη λοιπόν θεωρεί ότι η κεταμίνη, γνωστή και ως special K, και δεδομένου ότι αποτελεί ναρκωτική ουσία και μάλιστα κάποια εποχή ήταν «στην μόδα» μπορεί και να προέρχεται από συγκεκριμένο άτομο του περιβάλλοντος της κατηγορουμένης, το οποίο καταδεικνύουν ως φερόμενο να εμπλέκεται με ναρκωτικά.

Να θυμίσουμε ότι αρχικά είχε ειπωθεί ότι η κεταμίνη μπορεί να προερχόταν από την φαρμακαποθήκη στην οποία εργάζονται ο Μάνος Δασκαλάκης και ο πατέρας του. Όμως οι μέχρι σήμερα έρευνες φαίνεται να μην ενισχύουν αυτό το ενδεχόμενο.