Παναγιωτόπουλος προς Ουκρανό πρέσβη: Η Ελλάδα παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη

Με τον Ουκρανό πρέσβη συναντήθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Συνάντηση με τον πρέσβη της Ουκρανίας Sergii Shutenko είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος "υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παρέχει από την πρώτη στιγμή κάθε δυνατή υποστήριξη και βοήθεια σε πνεύμα αλληλεγγύης προς την Ουκρανία, τον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό και την ελληνική ομογένεια στην Ουκρανία. Τόνισε, επίσης, την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας".

Στη συνάντηση συμμετείχε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

