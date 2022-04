Κόσμος

Ουκρανία - Μπούτσα: Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο για προβοκάτσια

Για "στημένα γεγονότα" κάνει λόγο η ρωσική πλευρά, εν μέσω της παγκόσμιας κατακραυγής για τους εκαντοντάδες νεκρούς στην περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα πως η ουκρανική εκδοχή για το τι συνέβη στην πόλη Μπούτσα είναι μια "ψευδής επίθεση" με σκοπό να υπονομευθεί η Μόσχα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, τα οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Οι ουκρανικές αρχές δήλωσαν χθες, Κυριακή, πως ερευνούν ενδεχόμενα εγκλήματα από τις ρωσικές δυνάμεις μετά την ανεύρεση εκατοντάδων πτωμάτων στους δρόμους σε πόλεις όπως η Μπούτσα έξω από την πρωτεύουσα Κίεβο μετά τη ρωσική αποχώρηση από την περιοχή.

Ο Λαβρόφ είπε πως οι σοροί "τοποθετήθηκαν" εκεί και πως οι εικόνες αυτών και η ψευδής, όπως τη χαρακτήρισε, εκδοχή των γεγονότων από την Ουκρανία διαδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από δυτικές χώρες και την Ουκρανία.

Ο ανώτατος διπλωμάτης της Ρωσίας κάλεσε επίσης τη Βρετανία, που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Απρίλιο, να εκπληρώσει τις ευθύνες της στον ρόλο αυτόν, αφού το Λονδίνο απέρριψε ένα ρωσικό αίτημα για να συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας για την Μπούτσα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως τα γεγονότα και η χρονολόγηση των συμβάντων στην Μπούτσα δεν στηρίζουν την εκδοχή της Ουκρανίας και κάλεσε τους διεθνείς ηγέτες να μην σπεύδουν να εκφέρουν κρίσεις.

Ο Πεσκόφ δήλωσε πως οι διπλωμάτες της Ρωσίας θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να συγκληθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και να συζητήσει αυτό που η Μόσχα έχει αποκαλέσει «ουκρανικές προκλήσεις» στην Μπούτσα, παρά το γεγονός ότι η πρώτη προσπάθειά τους για τη σύγκληση μιας τέτοιας συνεδρίασης εμποδίστηκε.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει αν η οργή για την Μπούτσα μπορεί να επηρεάσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, οι οποίες πρόκειται να επαναληφθούν σήμερα μέσω βιντεοδιάσκεψης.?

