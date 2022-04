Ουκρανία - Ομαδικός τάφος στην Μπούτσα: εικόνες από δορυφόρο

Εικόνες φρίκης κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από την πόλη Μπούτσα στην Ουκρανία, με εκαντοντάδες αμάχους να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία απο τις ρωσικές δυνάμεις συνεχίζεται με εικόνες φρίκης από την πόλη Μπούτσα να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι,με νέο του διάγγελμα, αναφέρθηκε στο γεγονός και τόνισε πως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συζητήσει αύριο Τρίτη «για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στην Μπούτσα και σε άλλες κατεχόμενες πόλεις» της χώρας του, όπου εκατοντάδες άμαχοι πυροβολήθηκαν.

Οι φωτογραφίες που παγώνουν το αίμα, έρχονται από τη Maxar που από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανοία παρέχει σημαντικές δορυφορικές εικόνες από τα πεδία της μάχης.

Σε αυτές τις εικόνες, διακρίνεται στην πόλη Μπούτσα, μία τάφρος περίπου 14 μέτρων, στον περιβάλλοντα χώρο εκκλησίας, του Αγίου Ανδρέα και του Πιερβοζβάνοχο των Αγίων Πάντων, εκεί που έχει εντοπιστεί ένας ομαδικός τάφος.

Τα πρώτα σημάδια ανασκαφής όπως αναφέρεται, φάνηκαν από τις 10 Μαρτίου. «Πιο πρόσφατη λήψη στις 31 Μαρτίου δείχνει τον (ομαδικό) τάφο, με μια τάφρο μήκους περίπου 14 μέτρων, στο νοτιοδυτικό τμήμα της περιοχής κοντά στην εκκλησία», ανακοίνωσε η Maxar.

Ukrainian civilians' bodies have been found littered around Bucha, other areas in NW Kyiv region. A mass grave was found at Church of St. Andrew & Pyervozvannoho All Saints. Satellite images from @Maxar show the first signs of excavation were on March 10. Latest images March 31. pic.twitter.com/6lKxRYEDd7