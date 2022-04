Κοινωνία

Η Ρούλα Πισπιρίγκου στις φυλακές Κορυδαλλού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μεταγωγή της έγινε το πρωί με διακριτικότητα. Θα φιλοξενηθεί σε ειδικό κελί και θα προαυλίζεται μόνη της.

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης η Ρούλα Πισπιρίγκου, μετά την πολυήμερη κράτηση της στη ΓΑΔΑ και την ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση της, μετά την απολογία της.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η Ρούλα Πισπιρίγκου θα κρατηθεί σε ειδικό κελί και θα προαυλίζεται μόνη της, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι θα αποτελέσει στόχο για τις συγκροτούμενες της αφού θεωρείται ανεπιθύμητη.

Αρχικά μάλιστα επρόκειτο να μεταφερθεί στις φυλακές Ελαιώνα, αλλά υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από τις εκεί κρατούμενες και λόγω της διαμόρφωσης των φυλακών θα ήταν πολύ δύσκολο να παραμείνει ασφαλής από την οργή των συγκρατούμενων της.

Η μεταφορά της από την ΓΑΔΑ αυτή τη φορά έγινε με διακριτικότητα, αλλά έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού υπήρξαν συγκεντρωμένοι πολίτες που την «υποδέχτηκαν» με αποδοκιμασίες και ύβρεις.

Το βράδυ της Κυριακής, ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων, έκανε μια νέα ανάρτηση για τους θανάτους των τριών κοριτσιών από την Πάτρα και άφησε υποννοούμενα εκ νέου για την κατάσταση της υγείας των παιδιών.





Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεχίζονται οι φονικές μάχες με θύματα αμάχους

Απεργία - Μέσα Μεταφοράς: Πως θα κινηθούν την Τετάρτη

Κιμ Γιονγκ Ουν: Η αδερφή του απειλεί την Νότια Κορέα με πυρηνικό ολοκαύτωμα