Περού: Απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις διαδηλώσεις με νεκρούς

Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και αστυνομικές δυνάμεις, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων.

Απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε σήμερα στη Λίμα, την πρωτεύουσα του Περού, καθώς και στο γειτονικό λιμάνι Καγιάο, μετά τις βίαιες διαδηλώσεις κυρίως εργαζομένων στον κλάδο των μεταφορών εξαιτίας της αύξησης των τιμών των καυσίμων, με τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Πέδρο Καστίγιο.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας, από τα ξημερώματα ως τα μεσάνυχτα (τοπικές ώρες), αποφασίστηκε εξαιτίας των «βίαιων ενεργειών» από «ορισμένες ομάδες» και προκειμένου «να αποκατασταθεί η ειρήνη και η τάξη» και να «προστατευθούν τα δικαιώματα όλων των πολιτών», εξήγησε ο κ. Καστίγιο κατά τη διάρκεια έκτακτου τηλεοπτικού του διαγγέλματος αργά χθες το βράδυ (σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας).

Συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και την αστυνομία ξέσπασαν χθες Δευτέρα σε διάφορες περιοχές του κράτους των Άνδεων, εν μέσω των συνεχιζόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων που κήρυξαν εργαζόμενοι στις μεταφορές. Πρόκειται για την πρώτη κοινωνική σύγκρουση με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο κ. Καστίγιο, ο οποίος εξελέγη τον Ιούλιο του 2021 στην προεδρία του Περού, την οποία διεκδίκησε με τα χρώματα κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς.

Τις διαδηλώσεις, στο πλαίσιο των οποίων αποκλείστηκαν δρόμοι και δεν έγιναν μαθήματα στα σχολεία πολλών περιοχών, πυροδότησαν οι αυξήσεις των τιμών των καυσίμων και των διοδίων, των λιπασμάτων και τροφίμων, εν μέρει απόρροια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν λεηλασίες καταστημάτων, ενώ πυρπολήθηκαν σταθμοί διοδίων κοντά στην πόλη Ίκα (νότια).

«Απευθύνω έκκληση για ηρεμία, για γαλήνη. Η κοινωνική διαμαρτυρία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, αλλά πρέπει να ασκείται κατά τρόπο που τηρεί τον νόμο», είπε ο περουβιανός πρόεδρος, η κυβέρνηση του οποίου κατήργησε την περασμένη εβδομάδα ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και αύξησε τον κατώτερο μισθό κατά 10% στα 1.205 σόλες (κάπου 303 ευρώ) με την ελπίδα ότι θα αποκλιμακωνόταν η ένταση.

Η θητεία του κ. Καστίγιο έχει ήδη σημαδευτεί από αρκετές κρίσεις — έχει αναγκαστεί να σχηματίσει τέσσερις κυβερνήσεις μέσα σε οκτώ μήνες. Ο πρόεδρος εξάλλου ξεπέρασε μόλις, στα τέλη Μαρτίου, τη δεύτερη προσπάθεια να παυθεί από το αξίωμά του λόγω «ηθικής ακαταλληλότητας» από την αντιπολίτευση, που τον κατηγορούσε για τα σκάνδαλα διαφθοράς στα οποία ενεπλάκησαν συνεργάτες του, καθώς και για «προδοσία».

