Αποξηραμένα φρούτα: Ποια είναι τα 4 πιο υγιεινά!

Τα πλούσια οφέλη τους που δε γνωρίζουμε!

Τα αποξηραμένα φρούτα είναι η ιδανική επιλογή για εσάς που κάνετε διατροφή και θέλετε να φάτε κάτι γλυκό.

Τα αποξηραμένα φρούτα είναι ωμά φρούτα που τους έχει αφαιρεθεί το νερό.

Μπορούν να μας χαρίσουν δηλαδή πολλά θρεπτικά συστατικά, ενώ δεν επιβαρύνουν τον οργανισμό μας με πρόσθετα σάκχαρα.

Επίσης, περιέχουν σχεδόν τέσσερις φορές τις φυτικές ίνες, τις βιταμίνες και τα μέταλλα των φρέσκων φρούτων, με εξαίρεση τη βιταμίνη C, η οποία μειώνεται όταν τα φρούτα αποξηραίνονται.

Σταφίδες

Οι σταφίδες αποτελούν το παλιότερο είδος αποξηραμένου φρούτου.

Ένα από τα οφέλη της για τον οργανισμό μας είναι ότι μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της χοληστερόλης.

Έτσι, συμβάλλει και στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης καρδιαγγειακών παθήσεων.

Επίσης, οι σταφίδες δεν περιέχουν καθόλου λιπαρά. Επομένως, μπορείτε άφοβα να τις προσθέσετε στη διατροφή σας.

Δαμάσκηνα

Τα Δαμάσκηνα περιέχουν φυτικές ίνες, κάλιο, βήτα καροτίνη και βιταμίνη Κ.

Επίσης, είναι πλούσια σε ένα σάκχαρο, τη σορβιτόλη, γεγονός που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του εντέρου και ενισχύει την καθαρτική τους ιδιότητα.

Χουρμάδες

Οι χουρμάδες είναι μια καλή πηγή φυτικών ινών, καλίου, σιδήρου και άλλων φυτικών ουσιών.

Άλλο ένα από τα μεγάλα τους οφέλη για τον οργανισμό είναι ότι διαθέτουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Σύκα

Τα σύκα περιέχουν υψηλές ποσότητες ασβεστίου, καλίου, μαγνησίου και φυτικών ινών.

Έχουν λοιπόν ιδιαίτερη διατροφική αξία και θα πρέπει να καταναλώνονται συχνά.

Επίσης, κατά την αποξήρανση, διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος των θρεπτικών τους συστατικών.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

