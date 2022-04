Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Η 4η δόση δεν θα σχετίζεται με τα πιστοποιητικά (βίντεο)

Τι ανέφερε ο γενικός γραμματέας ΠΦΥ Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά τη σημερινή ενημέρωση

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 20.590.000 εμβολιασμοί κατά της covid-19, ανέφερε ο γενικός γραμματέας ΠΦΥ Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο covid-19.

Σχετικά με την τέταρτη δόση εμβολίου ή δεύτερη αναμνηστική, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε πως "υπάρχει ισχυρή σύσταση για τους 60 και άνω μετά από 4 μήνες από την πρώτη αναμνηστική δόση".

Σχετικά με το άνοιγμα της πλατφόρμας "θα ανοίξει ανά δεκαετίες" τονίζοντας πως "την Πέμπτη 7 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τους 80 και άνω και την επόμενη εβδομάδα για τους 70 και άνω και την τρίτη κατά σειρά εβδομάδα θα ανοίξει και για τους 60 και άνω"

Τέλος, ο κ. Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε ότι "το πιστοποιητικό εμβολιασμού μετά τη 2η δόση έχει ισχύ 9 μήνες, ενώ το πιστοποιητικό νόσησης 6 μήνες"





