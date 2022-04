Κόσμος

Ουκρανία - ΟΗΕ: Πάνω από ένα δισ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο

Ποιες χώρες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην εκτίναξη των τιμών σε ενέργεια, τρόφιμα και λιπάσματα

Ο πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία, "κατά παράβαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών", έχει συνέπειες σε 74 αναπτυσσόμενες χώρες, επηρεάζοντας 1,2 δισεκ. ανθρώπους, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την έναρξη μιας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

"Η ανάλυσή μας δείχνει πως 74 αναπτυσσόμενες χώρες, με έναν συνολικό πληθυσμό 1,2 δισεκ. ανθρώπων, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην εκτίναξη των τιμών των τροφίμων, της ενέργειας και των λιπασμάτων", είπε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να απευθυνθεί αργότερα στη συνεδρίαση μέσω βιντεοσύνδεσης. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είναι η πρώτη φορά που ένας αρχηγός κράτους που υφίσταται πόλεμο θα εκφωνήσει λόγο με αυτό τον τρόπο ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας.

"Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει -- τώρα. Χρειαζόμαστε σοβαρές διαπραγματεύσεις για την ειρήνη, στη βάση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών", πρόσθεσε ο ΓΓ του ΟΗΕ.

Όπως είπε, είναι "μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουν γίνει ποτέ στη διεθνή τάξη και στην αρχιτεκτονική της παγκόσμιας ειρήνης, που βασίζεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Λόγω της φύσης, της έντασης και των συνεπειών του".

"Έχουμε να κάνουμε με μια ολοκληρωτική εισβολή, σε πολλά μέτωπα, ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών, της Ουκρανίας, από ένα άλλο, τη Ρωσική Ομοσπονδία --μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας-- κατά παράβαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών", είπε για μία ακόμη φορά.

Η οποία έχει, για τη Μόσχα "πολλούς σκοπούς μεταξύ των οποίων η επαναχάραξη διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων μεταξύ δύο χωρών", επέμεινε, αναφερόμενος στο Κρεμλίνο.

"Η ρωσική επίθεση οδήγησε επίσης στον εκτοπισμό τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων ανθρώπων σε ένα μήνα μόνο -- η πιο ραγδαία αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμού από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο", είπε ο Γκουτέρες.

