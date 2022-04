Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Πενσυλβάνια

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, σε τι κατάσταση είναι το άτομο που πυροβολήθηκε

Ένα άτομο τραυματίστηκε σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε Γυμνάσιο της περιοχής Erie της Πενσυλβάνια το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση το άτομο που πυροβολήθηκε είναι σε καλή κατάσταση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία έχει ασφαλίσει το σχολείο και έχει έντονη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων ενώ ζήτησε από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

«Το σχολείο έχει αποκλειστεί και όλοι οι μαθητές είναι ασφαλείς», είπε η αστυνομία.

Τα δημόσια σχολεία Erie εξέδωσαν προειδοποίηση προς τους γονείς στη σελίδα τους στο Facebook, αναφέροντας ότι σημειώθηκε πυροβολισμός στο σχολείο και ότι έχει απoκλειστεί.

