Κόσμος

ΗΠΑ - Σακραμέντο: Μακελειό στο κέντρο της πόλης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τουλάχιστον έξι οι νεκροί και πολλοί τραυματίες από μπαράζ πυροβολισμών. Η Αστυνομία έχει αποκλείσει πολλά οικοδομικά τετράγωνα στην περιοχή.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι είναι νεκροί, ενώ τουλάχιστον άλλοι εννέα τραυματίστηκαν, μετά από ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς που έγινε σήμερα το πρωί στο κέντρο της του Σακραμέντο στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όπως ανέφερε η τοπική αστυνομία σε μία ανάρτησή της, στο Twitter.

Σύμφωνα με την αστυνομία αρκετά οικοδομικά τετράγωνα σε έναν εμπορικό δρόμο στο κέντρο της πόλης έχουν αποκλειστεί, ενώ διεξάγονται έρευνες.

Σε βίντεο του διαδικτύου φαίνονται άνθρωποι να πυροβολούν και να τρέχουν στο δρόμο.Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τα σχετικά βίντεο.

USA: Multiple people k!IIed and injured in mass shooting incident in downtown Sacramento, California; sound of automatic gunfire captured on amateur video pic.twitter.com/JBXNAHzrD8 — REAL SOPHY'S DIARIES (@AmericaToday15) April 3, 2022

Το περιστατικό αυτό, καταγράφεται σε χρονικό διάστημα λίγο μεγαλύτερο του μηνός, από τότε, που ένας άντρας πυροβόλησε και σκότωσε τα τρία παιδιά του, αλλά και ένα τέταρτο άτομο, πριν αυτοκτονήσει στην ίδια πόλη.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα: αυτοκίνητο με δύο αδελφές έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)

Ρούλα Πισπιρίγκου στον ΑΝΤ1: Ο Μάνος Δασκαλάκης χύνει “κροκοδείλια δάκρυα” για να φανεί “άγιος”

Η οικιακή βοηθός ήταν…. ελαφροχέρα